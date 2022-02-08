Bật mí các đặc điểm khiến phụ nữ trông trẻ hơn được các nhà khoa học tiết lộ đầy bất ngờ

Dưới đây là tóm tắt những điểm quan trọng từ một nghiên cứu tiết lộ những đặc điểm trên khuôn mặt làm bạn trông già đi và những chia sẻ về mẹo thiết thực để duy trì vẻ tươi trẻ trên khuôn mặt.

Vẻ ngoài trẻ trung có thể là một dấu hiệu của sức khỏe tốt và tuổi thọ cao. Nhưng nhờ vào khoa học, có thể có một cách để phụ nữ có thể nhận biết sức khỏe qua vẻ đẹp của khuôn mặt. Các cách nhận biết này chỉ liên quan đến việc chú ý đến một số tính chất vật lý nhất định.

Có một số dấu hiệu cho độ tuổi của một người, bao gồm nếp nhăn, vết chân chim và da chảy xệ. Nhưng các nhà nghiên cứu đã thêm " độ tương phản màu da trên khuôn mặt " vào danh sách và nó được định nghĩa là "sự khác biệt về độ sáng và màu sắc giữa mắt, miệng và lông mày cùng vùng da xung quanh những đặc điểm này."

Màu da trên khuôn mặt của bạn là một dấu hiệu nhận biết của sự lão hóa vì nó thay đổi và mờ đi khi già đi.

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Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quá trình lão hóa và thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Và có vẻ như phụ nữ (không phân biệt chủng tộc) thường mất đi sự tương phản trên khuôn mặt khi họ già đi.

Nhóm nghiên cứu nhận ra rằng phụ nữ trông trẻ hơn khi lông mày, mắt và môi của họ nổi bật.

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Để kiểm tra lý thuyết của họ rằng độ tương phản trên khuôn mặt ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn nhận tuổi tác, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các bức ảnh của phụ nữ từ 4 dân tộc khác nhau. Họ đã thay đổi 3 khu vực chính của khuôn mặt và tạo ra 2 phiên bản hình ảnh - một tương phản cao và một tương phản thấp.

Họ yêu cầu những người được hỏi rằng hãy chọn bức ảnh mà đối tượng trong ảnh đó trông trẻ hơn, gần 80% người tham gia đã chọn bức ảnh có độ tương phản cao. Kết quả xác nhận rằng việc làm nổi bật lông mày, mắt và môi có thể giúp một người phụ nữ kiểm soát độ tuổi của mình thể hiện qua khuôn mặt.

Bạn có thể làm nổi bật đôi mắt của mình bằng cách sử dụng các cách trang điểm phù hợp.

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Cùng với những phát hiện của giới khoa học, nghiên cứu đã đề cập rằng trang điểm có thể giúp tăng độ sáng và tăng độ tương phản trên khuôn mặt. Ví dụ, sử dụng phấn mắt, bút kẻ mắt và mascara có thể giúp che đi một số dấu hiệu lão hóa.

Tuy nhiên, có những cách trang điểm cụ thể có thể làm cho đôi mắt của bạn sáng hơn tùy thuộc vào màu sắc tự nhiên của đôi mắt. Đối với mắt xanh, các màu tương phản như cam, đồng và vàng có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn. Đối với mắt nâu, các sắc thái lạnh, chẳng hạn như xanh lam và tím, sẽ khiến đôi mắt nổi bật hơn.

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Phụ nữ có đôi mắt xám có thể chú ý tới một số cách đánh phấn mắt từ màu bạc sang cam đến tông đỏ hoặc tím. Và những quý cô có đôi mắt màu hạt dẻ có thể sử dụng màu kim loại để làm nổi bật, hoặc các màu đất và màu ấm để làm cho đôi mắt trông sáng hơn.

Giữ cho lông mày của bạn sắc nét có thể làm nên điều kỳ diệu cho khuôn mặt của bạn.

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Lông mày tạo khung cho đôi mắt, vì vậy việc giữ cho chúng được chải chuốt cũng có những lợi ích của nó. Khi trang điểm cho đôi lông mày, các chuyên gia khuyên bạn nên tán sản phẩm kẻ mày theo chuyển động nhỏ, nhẹ thay vì đánh mạnh để có được vẻ ngoài với hàng mày tự nhiên hơn.

Chú ý không chải quá đậm phần đuôi lông mày và tạo hình vòm tự nhiên thay vì đầu lông mày nhọn. Sử dụng kem che khuyết điểm dưới lông mày cũng sẽ làm sáng khu vực ở mắt.

Tạo ấn tượng với đôi môi căng mọng.

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Tương phản màu môi với màu mắt có thể giúp cân bằng sắc thái trên khuôn mặt của bạn. Son môi đậm hơn phù hợp với đôi mắt sáng màu, trong khi màu son bóng, nhạt phù hợp với mắt nâu hoặc màu hạt dẻ.

Bạn cũng có thể phối màu son phù hợp với màu da của mình. Những người có làn da sẫm màu có thể tô điểm đôi môi của họ với màu sắc rực rỡ, như hồng và cam. Những người có làn da trắng hơn chắc chắn sẽ nổi bật với đôi môi đỏ đậm hoặc hồng nhạt.

Bật mí: Dưới đây là các mẹo khác để duy trì làn da tươi trẻ.

Hãy dành cho khuôn mặt của bạn sự chăm sóc yêu thương dịu dàng mà nó xứng đáng.

Làm sạch và dưỡng ẩm da mặt mỗi ngày. Da khô có thể gây ra các nếp nhăn, nhưng nếu bạn thiết lập một thói quen chăm sóc da mặt tốt sẽ giúp bạn giữ được vẻ ngoài tươi tắn.

Bảo vệ da bằng kem chống nắng.

Bắt nắng rất tốt cho sức khỏe của mỗi người, nhưng hấp thụ quá nhiều tia UV có thể làm hỏng collagen trong da của và gây ra các “đốm đồi mồi” có thể nhìn thấy được trên da. Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng kem chống nắng hoặc đội mũ.

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Làm chậm quá trình lão hóa bằng tập thể dục và bổ sung cá loại thực phẩm phù hợp.

Một nghiên cứu cho thấy rằng ăn trái cây và rau quả có thể giúp bạn có một làn da khỏe mạnh hơn. Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện lưu thông máu, điều này cũng có thể tốt cho da. Uống đủ nước mỗi ngày cũng sẽ giúp bạn trông đầy đặn và trẻ trung.

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ khiến mắt sưng húp, quầng thâm và da khô. Theo một chuyên gia về giấc ngủ đã chia sẻ “sản xuất collagen sẽ tăng lên trong khi ngủ”. Điều này có thể giúp cải thiện lưu lượng máu và ngăn ngừa chảy xệ, vì vậy ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi đầy đủ để chăm sóc sắc đẹp là rất cần thiết.

Theo Brightside