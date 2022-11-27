Ăn vặt không béo lưu ngay các thực phẩm này nhé

Các loại hạt thô như óc chó, hạt chia, mắc ca là những sự lựa chọn tuyệt vời khi bạn đang muốn tìm kiếm đồ ăn vặt giảm cân vừa ngon vừa hiệu quả. Các hạt này rất giàu protein, chất xơ và omega 3, 6, 9. Không chỉ tạo cảm giác no lâu, cung cấp năng lượng để bạn duy trì sự tập trung khi làm việc mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe . Đó là tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ hệ tim mạch, làm đẹp da, tóc,... Hãy chọn loại hạt không ướp muối, đường hay các gia vị khác và nhớ là chỉ lấy một phần nhỏ để hạn chế việc ăn quá nhiều nhé

Ảnh minh họa: Internet

Khoan nghĩ đến những bịch bỏng ngô phủ đầy caramel hay phô mai cheddar các bạn vẫn thưởng thức trong rạp chiếu phim nhé. Bỏng ngô được nói đến ở đây là loại được làm từ hạt ngô nguyên chất và không thêm đường trong quá trình chế biến. Chỉ cần một chiếc lò nướng hoặc chảo chống dính và cốc ngô nguyên hạt là bạn đã có thể nổ bỏng trong 5 phút rồi. Hãy thử ăn kèm nó với mật ong sóng sánh cho bữa phụ ngọt ngon tuyệt vời.

Thanh sô cô la đen nguyên chất

Ảnh minh họa: Internet

Vốn bị gắn mác là “ăn bao nhiêu, mỡ nhiều bấy nhiêu” nên sô cô la dường như chưa bao giờ có mặt trong thực đơn ăn kiêng của bất cứ chế độ nào. Nhưng với phương pháp eat clean, nó hoàn toàn được chào đón. Bởi có một điều mà chúng ta chưa biết rằng: Sô cô la đen là thực phẩm được khuyên ăn mỗi ngày. Nó vừa giúp giảm căng thẳng, chống oxi hóa và hỗ trợ hoạt động của tim mạch. Ngoài ra, thanh sô cô la đen cũng tạo hiệu ứng vị giác ngắn hạn làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn trong thời gian dài.

Khoai lang luộc

Gần gũi, dân dã và hết sức bình dị, khoai lang luộc không những là món ăn chơi của ông bà bố mẹ chúng ta trước đây mà còn là thực phẩm hỗ trợ giảm cân được khoa học công nhận. Tuy là nguồn cung cấp tinh bột lớn nhưng khoai lang lại chứa nhiều chất xơ và vitamin A rất tốt cho sức khỏe. Tinh bột trong khoai lang cũng là loại chuyển hóa chậm giúp chúng ta no lâu và không dễ dàng tích năng lượng rỗng hay tạo mỡ thừa như cơm gạo trắng.