Ăn gì tốt cho da mụn, ngăn ngừa sẹo thâm?

Buổi sáng ăn gì tốt cho da mụn?

Ngoài tác dụng tốt cho sức khỏe, bữa sáng dinh dưỡng, hợp lý còn giúp cải thiện tình trạng da mụn nhanh chóng. Chính vì vậy, để tốt cho da mụn, vào bữa sáng bạn nên ăn các thực phẩm như: bơ, trứng, yến mạch, việt quất, bánh mì ngũ cốc, trái cây... Đặc biệt, trứng với yến mạch là 2 loại thực phẩm bạn cần chú trọng nhất.

Trứng với bột yến mạch là 2 thực phẩm tốt cho bữa sáng

Cụ thể, lòng trắng có chứa nhiều đạm còn lòng đỏ trứng thì nhiều dưỡng chất thiết yếu như canxi, sắt, vitamin E và vitamin nhóm B, giúp ngăn ngừa lão hóa. Hơn nữa, trứng cũng là thực phẩm cao năng lượng, mỗi ngày một quả trứng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn, nuôi dưỡng làn da trẻ đẹp. Còn yến mạch, chứa nhiều dưỡng chất như axit béo omega-3, folate và kali... Đây là những hoạt chất có tác dụng điều hòa tốc độ giải phóng carbohydrate giúp ngăn chặn sự tăng đột biến của Insulin, ngăn mụn hình thành và phát triển. Hơn nữa, hàm lượng chất xơ trong bột yến mạch khá cao có tác dụng tốt trong việc kiểm soát nồng độ Cholesterol xấu, ngăn chặn hiện tượng xơ cứng, xơ vữa động mạch, giúp bạn khởi động một ngày mới suôn sẻ.

Hoạt động ăn luôn đi kèm với uống. Vì thế, bạn đừng quên bổ sung nước cho cơ thể sau mỗi bữa ăn để quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi, đào thải độc tố ra ngoài. Việc uống đủ nước hàng ngày cũng sẽ ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả, giúp da dẻ mịn màng hơn, tăng sự đàn hồi cho da. Bạn nên uống 2 – 3 lít/ngày.

Ăn rau gì tốt cho da mụn?

Một số loại rau như: rau khoai lang, diếp cá, bắp cải, rau má... có tác dụng bổ sung dưỡng chất và vitamin, nhằm giúp da khỏe mạnh, đẩy lùi tình trạng mụn trứng cá.

Rau khoai lang

Lá và ngọn rau khoai lang rất giàu vitamin A, vitamin C, mucoprotein, có tác dụng dưỡng da, sạch mụn. Do đó, khi bị mụn nhọt, mụn trứng cá ngoài việc ăn thì bạn có thể lấy vài lá khoai lang giã nhỏ, thêm 1 ít muối rồi đắp lên chỗ mụn đó để hút mủ trong mụn, giảm sưng viêm mụn.

Rau diếp cá

Ăn và uống sinh tố rau diếp cá tốt cho da mụn

Lá diếp cá có tác dụng làm mát cơ thể rất tốt, tránh tình trạng nóng trong người, phát mụn. Loại rau này, bạn nên xay để uống hoặc giã nát để đắp mặt cũng được. Kết hợp cả 2 phương pháp với nhau sẽ cho kết quả tốt hơn, da hết mụn và trở nên hồng hào, sáng mịn hơn hẳn.

Bắp cải

Bắp cải có chứa chất sắt, vitamin A và E, thành phần chống oxy hóa dưỡng da mịn màng, làm giảm quá trình lão hóa của da. Bên cạnh đó, loại rau này còn có một tác dụng vô cùng tốt đó là hỗ trợ điều trị mụn. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ lỡ loại thực phẩm bổ dưỡng này trong chế độ ăn cho da bị mụn ẩn.

Rau má

Rau má có tác dụng tốt trong việc thanh nhiệt, giải độc. Vì vậy, chỉ cần ăn rau má hoặc uống nước sinh tố rau má sẽ giúp tiêu mụn nhọt trong cơ thể. Đặc biệt, loại rau này còn có tác dụng tốt làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện vi tuần hoàn, chữa nhiều chứng bệnh về da mụn và không để lại vết thâm.

Ăn cá gì tốt cho da mụn?

Cá hồi - Thực phẩm dinh dưỡng cho da mụn

Cá có nhiều axit béo omega-3. Đây là dưỡng chất giữ cho làn da mềm mại, giữ ẩm và giảm viêm. Bên cạnh đó, cá cũng là thực phẩm giàu vitamin E, chống oxy hóa. Đặc biệt, hàm lượng kẽm trong cá là một khoáng chất chữa lành vết thương, loại bỏ mụn trứng cá và kích ứng da. Cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, cá ngừ... là những loại cá tốt, các chị em hãy thường xuyên ăn để giúp cho làn da sáng khỏe mạnh.

Ăn quả gì tốt cho da mụn?

Ổi, dứa, đu đủ, kiwi, ổi, ớt chuông, đậu... là những thực phẩm tốt cho da mụn, giàu vitamin C, vitamin E, giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do gây hại. Các đặc tính chống oxy hóa của vitamin C cũng như vai trò của loại vitamin này trong tổng hợp collagen trở thành một phần quan trọng cho sức khỏe của da. Hơn nữa, vitamin C còn giúp phục hồi hư tổn của các mô và biểu bì sau quá trình điều trị mụn. Do đó, muốn da khỏe mạnh, nhanh sạch mụn thì bạn nên ăn nhiều các loại trái này vào các bữa phụ trong ngày.

Bơ là loại quả giàu dinh dưỡng tốt cho da mụn

Ngoài những loại trái cây kể trên thì bơ cũng là một trong những loại quả tuyệt vời có thể cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và tăng cường khả năng chống tia UV. Mặt khác, bơ còn có thể làm mặt nạ để bổ sung nước cho làn da khô, tăng sức đề kháng giúp trị mụn hiệu quả. Hơn nữa, lượng biotin phong phú của quả bơ còn mang lại hiệu quả trong việc giúp tăng cường vẻ đẹp tự nhiên, chống lão hóa, giữ mãi sự trẻ trung cho phái đẹp.

Bên cạnh đó, bơ còn bổ sung thêm một số khoáng chất chủ chốt như sắt, kẽm, canxi... chống lại tác hại của các gốc tự do, trung hòa kim loại nặng và tăng cường quá trình đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Ngoài bở, để cung cấp thêm những khoáng chất này cho cơ thể, bạn có thể bổ sung chúng thông qua một số thực phẩm khác như gan động vật, lòng đỏ trứng, dầu ô liu, nấm, các loại ngũ cốc, hành tỏi…

Chế độ sinh hoạt cho người bị mụn

Không chỉ có dinh dưỡng hợp lý mà sinh hoạt khoa học cũng là những yếu tố góp phần không nhỏ đến hiệu quả của việc trị mụn. Chính vì vậy, bên cạnh việc quan tâm ăn gì tốt cho da bị mụn, bạn cũng cần chú ý hơn đến chế độ sinh hoạt của mình và lưu ý một số điều sau:

Khi bị mụn bạn không nên thức khuya

Tránh thức khuya. Bởi việc thức khuya sẽ khiến da sinh nhờn, nổi mụn, hình thành sẹo thâm.

Tránh làm việc căng thẳng, stress… Đây là một những nguyên nhân hình thành mụn rất khó kiểm soát.

Hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, bụi bẩn để tránh viêm nhiễm, vi khuẩn xâm nhập hình thành mụn. Khi đi ra ngoài đường cần đeo khẩu trang và mặc quần áo dài để bảo vệ làn da.

Ngủ đủ giấc, ít nhất 8 giờ/ngày.

Không nên sử dụng các loại sữa rửa mặt có pH cao và hoạt tính hóa học mạnh.

Khi bị mụn bạn cần tránh nắng thật kỹ, để tránh tác hại của các tia UVA, UVB.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã cung cấp cho bạn được nhiều kiến thức bổ ích cũng như biết được ăn gì tốt cho da mụn để xây dựng thực đơn khoa học, giúp da khỏe mạnh, mềm mịn như ước muốn.