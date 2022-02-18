9 điều cần lưu ý nếu bạn mặc quần lưng cao

Làm đẹp 18/02/2022 05:54

Một trong những món đồ đã trở lại thành mốt đó chính là quần lưng cao. Tuy nhiên, bạn đã biết cách mặc món đồ này thật thời trang chưa? Cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Kiểu áo lưng cao giúp tôn dáng và kéo dài đôi chân. Nhưng chúng ta phải tính đến độ cắt và chiều cao của nó khi kết hợp nó với các trang phục khác.

Dưới đây là danh sách một số lỗi phổ biến nhất dễ mắc phải khi mặc loại quần này. Ngoài ra, bài viết cũng chia sẻ một số mẹo nhỏ sẽ giúp bạn có được những trang phục tối ưu nhất, phù hợp với phong cách và dáng người của bạn.

1. Mặc áo ngắn hơn 

9 điều cần lưu ý nếu bạn mặc quần lưng cao - Ảnh 1

Cách lý tưởng để mặc trang phục này là khoe eo. Trang phục ngắn kết hợp tốt với quần lưng cao vì chúng cho phép bạn khoe vòng eo của mình. Đừng che giấu vòng eo với áo dài hoặc áo  rộng. Chọn áo sơ mi, cũng như áo blouse hoặc áo phông, chỉ dài trên hông sẽ phù hợp khi phối với quần lưng cao.

2. Kết hợp quần lưng cao với áo len crop-top

9 điều cần lưu ý nếu bạn mặc quần lưng cao - Ảnh 2

Bạn cũng có thể mặc áo len dáng ngắn, kiếu tay ngắn hoặc dài tùy theo phong cách mà bạn thích nhất.

3. Thắt nút eo áo phông

9 điều cần lưu ý nếu bạn mặc quần lưng cao - Ảnh 3

Nếu bạn muốn mặc một chiếc áo phông oversized, hãy thắt một nút ở eo. Điều này có thể ở phía trước hoặc phía sau. Nếu là áo cánh dài có cúc, hãy cài đến cúc quần đầu tiên và cuộn 2 bên mép áo lại để thắt nút.

4. Nhét phần áo trên vào trong quần

9 điều cần lưu ý nếu bạn mặc quần lưng cao - Ảnh 4 

Nếu bạn kết hợp vẻ ngoài của mình với áo dài hoặc quá khổ, hãy nhớ nhét chúng vào trong quần. Bạn có thể sơ vin toàn bộ áo sơ mi hoặc áo cánh hoặc chỉ phần trước của áo sơ mi để lộ nút đầu tiên của quần hoặc cạp quần.

5. Thêm các lớp vào trang phục của bạn

Một cách để bạn khoe dáng khi mặc quần lưng cao là tạo nhiều lớp để làm nổi bật dáng người của bạn. Bạn có thể thêm áo vest, áo khoác và áo choàng ngoài vào trang phục của mình, nhưng hãy đảm bảo áo ngắn hoặc nhét vào trong quần.

6. Chọn kích thước phù hợp

9 điều cần lưu ý nếu bạn mặc quần lưng cao - Ảnh 5

Những chiếc quần quá chật hoặc quá nhỏ sẽ không tôn lên vóc dáng của bạn, và nếu chúng trông quá rộng, chúng sẽ khiến dáng bạn thêm cồng kềnh không cần thiết. Hãy chắc chắn rằng chúng vừa vặn với bạn và cân nhắc các đường viền khi kết hợp chúng với các phụ kiện khác.

7. Khoe giày của bạn 

Quần lưng cao rất hợp với giày cao gót, vì chúng sẽ tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân của bạn. Đảm bảo rằng đường viền của đường khâu quần đế không che đi đôi giày của bạn.

9 điều cần lưu ý nếu bạn mặc quần lưng cao - Ảnh 6

Nếu bạn muốn có một cái nhìn giản dị, bạn có thể mặc quần jean và gấp cổ ống quần của các mũi khâu. Chọn những chiếc quần không quá chật để bạn có thể gấp quần lên ở độ cao bạn muốn.

Nếu bạn kết hợp trang phục của mình với giày thể thao, hãy chọn những chiếc quần có đường cắt thẳng.

8. Chọn các loại vải nhẹ

9 điều cần lưu ý nếu bạn mặc quần lưng cao - Ảnh 7

Có lẽ chúng ta không dám mặc những chiếc quần dài đến thắt lưng vì nghĩ chúng sẽ quá chật và khó chịu, nhưng khi lựa chọn chúng hãy chọn những loại vải nhẹ và rộng theo dáng người của mình.

9. Làm nổi bật vòng eo của bạn bằng một chiếc thắt lưng 

9 điều cần lưu ý nếu bạn mặc quần lưng cao - Ảnh 8

Đeo  thắt lưng ở eo tạo hiệu ứng thị giác chia đôi cơ thể của bạn. Chọn một chiếc cùng màu với quần áo đi kèm để cách điệu và kéo dài dáng người của bạn.

Bạn cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự với cùng một loại quần có cạp chun.

Theo Brightside

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