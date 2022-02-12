7 cách giúp khuôn mặt thon gọn và săn chắc ngay tại nhà, kiên trì thực hiện sau 3 tuần thay đổi bất ngờ

Làm đẹp 12/02/2022 05:50

Bạn đã từng nghe về câu ngạn ngữ luôn nỗ lực hết mình về phía trước chưa? Nhưng trước khi vội vàng đi chăm sóc móng chân, theo nghĩa đen, tại sao bạn không hướng tới chăm sóc cho khuôn mặt đẹp nhất của mình để nổi bật ở phía trước?

Khi chúng ta già đi, làn da nhạy cảm trên khuôn mặt của chúng ta sẽ lão hóa nhanh nhất cũng như các bộ phận khác như cổ, da và tay. Một cách để giữ cho khuôn mặt của bạn săn chắc và trẻ trung là tăng cường các cơ bên dưới và giảm mỡ thừa.

Dưới đây là những phương pháp đã được thử nghiệm để giữ cho khuôn mặt của bạn có hình dạng đẹp mà không cần phải trải qua bất kỳ quy trình xâm lấn nào. Đây là cách làm cho khuôn mặt của bạn trở nên rạng rỡ một cách tự nhiên.

1. Đá gua sha

7 cách giúp khuôn mặt thon gọn và săn chắc ngay tại nhà, kiên trì thực hiện sau 3 tuần thay đổi bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi chúng ta làm việc hoặc bị căng thẳng, chúng ta vô thức gây căng thẳng lên cơ thể và cơ bắp của mình. Vì tất cả các biểu hiện của chúng ta đến từ khuôn mặt đến các cơ của khuôn mặt cũng căng lên, gây ra các nếp nhăn sau này có thể phát triển thành rãnh nhăn. Thiếu ngủ, căng thẳng và các yếu tố khác có thể gây ra tình trạng giữ nước và khiến khuôn mặt sưng húp, hốc hác.

Việc sử dụng  đá gua sha trên mặt, cổ, và thậm chí cả các bộ phận của vai và lưng có thể đẩy nhanh quá trình thoát dịch và giảm bọng mắt. Nó cũng có thể làm giảm sự xuất hiện của các đường nhăn, khi bạn nhẹ nhàng lăn trên da bằng nó theo chuyển động hướng lên thì da sẽ được phục hồi tốt hơn.

2. Bài tập cơ miệng

Nếu bạn muốn làm săn chắc cơ mặt, miệng cần được tập luyện giống như với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Các chuyên gia cho rằng cằm hai ngấn và đường viền hàm nhão có thể xảy ra do tư thế không tốt, do di truyền, béo phì và một số lý do khác. Nếu muốn làm săn chắc cơ mặt, bạn có thể dùng miệng để tập luyện cho khuôn mặt.

7 cách giúp khuôn mặt thon gọn và săn chắc ngay tại nhà, kiên trì thực hiện sau 3 tuần thay đổi bất ngờ - Ảnh 2
Nếu muốn làm săn chắc cơ mặt, bạn có thể dùng miệng để tập luyện cho khuôn mặt.

Mím môi để huýt sáo, nhưng nếu bạn đang làm việc trong môi trường chung, đừng huýt sáo kẻo làm phiền người khác. Mím môi của bạn như một con cá, và sau đó thả lỏng thành hình chữ “O” đầy ngạc nhiên. Lè lưỡi vài lần. Vận động hàm dưới với môi của bạn. Và nếu tất cả những điều này khiến bạn hơi ngại khi làm ở nơi công cộng, hãy nhai kẹo cao su để thực hiện các động tác này, nhưng hãy đảm bảo rằng nó không chứa nhiều đường và calo.

3. Bài tập Kapol Shakti Vikasak kriya

Trong yoga, một trong những hoạt động ít được biết đến và được thực hành là “kapol shakti vikasak”. Trên thực tế, kỹ thuật kriya này không chỉ làm săn chắc da mặt mà còn được coi là tốt cho sức khỏe làn da của bạn, nó có thể giúp giảm mụn trứng cá và sắc tố cũng như làm chậm nếp nhăn hình thành.

7 cách giúp khuôn mặt thon gọn và săn chắc ngay tại nhà, kiên trì thực hiện sau 3 tuần thay đổi bất ngờ - Ảnh 3
Nếu muốn làm săn chắc cơ mặt, bạn có thể dùng miệng để tập luyện cho khuôn mặt.

4. Sử dụng con lăn ngọc

7 cách giúp khuôn mặt thon gọn và săn chắc ngay tại nhà, kiên trì thực hiện sau 3 tuần thay đổi bất ngờ - Ảnh 4
 một cây lăn ngọc bích khi được sử dụng đúng cách có thể làm săn chắc các cơ và dẫn lưu thông máu

Giống như đá gua sha, một cây lăn ngọc bích khi được sử dụng đúng cách có thể giúp lưu thông tuần hoàn tốt hơn và giảm bọng mắt trên khuôn mặt. Sử dụng thường xuyên có thể làm săn chắc các cơ và dẫn lưu thông máu  tốt hơn để có một khuôn mặt thon gọn và rạng rỡ hơn. Con lăn ngọc càng lạnh càng hiệu quả. Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên  thoa serum hoặc kem dưỡng da ưa thích của bạn trước khi sử dụng con lăn, vì điều này có thể cải thiện khả năng hấp thụ dưỡng chất. 

5. Một số bài tập cơ bản

Mặc dù tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng “săn chắc tại chỗ” không thực sự hiệu quả, nhưng cơ bắp của bạn càng hoạt động nhiều thì cơ thể của bạn càng săn chắc và khuôn mặt của bạn cũng vậy. Trong khi chúng ta cần nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh hiệu quả của các bài tập trên khuôn mặt, các chuyên gia cho rằng thực hiện chúng có thể không gây hại.

Cách tốt nhất để tập thể dục cho khuôn mặt của bạn là trải qua một loạt các biểu cảm "dữ dội" trên khuôn mặt, tốt nhất nên thực hiện ở nơi riêng tư hoặc trước gương. Làm chúng ở nơi công cộng có thể khiến bạn nhận những cái nhìn kỳ lạ hoặc chế nhạo.

Dưới đây là một số bài tập đơn giản cho khuôn mặt . Nhớ thoa kem dưỡng ẩm trước khi làm trong trường hợp bạn bị khô da.

  1. Ngẩng mặt lên hướng trần nhà, mím môi và mở to mắt trong im lặng, giữ mỗi bên trong 5 giây, lặp lại 10 lần mỗi bên.
  2. Mở rộng hàm dưới càng nhiều càng tốt cho đến khi bạn cảm thấy da căng và giữ trong 5 giây trước khi thả lỏng. Lặp lại 5 - 10 lần.
  3. Kéo má lên và giữ trong 5 giây, sau đó thè lưỡi ra ngoài trong 5 giây nữa. Lặp lại 5 lần.
7 cách giúp khuôn mặt thon gọn và săn chắc ngay tại nhà, kiên trì thực hiện sau 3 tuần thay đổi bất ngờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa

6. Massage nâng cơ mặt

7 cách giúp khuôn mặt thon gọn và săn chắc ngay tại nhà, kiên trì thực hiện sau 3 tuần thay đổi bất ngờ - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Mát-xa mặt đơn giản, được thực hiện với dầu thực vật hoặc bất kỳ loại serum hay kem dưỡng nào mà bạn tin tưởng cũng có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu không chỉ làm săn chắc và thon gọn khuôn mặt mà còn ngăn ngừa nếp nhăn .

Mát-xa mặt có thể làm giảm căng thẳng các cơ, giúp máu lưu thông để mang lại cho bạn vẻ ngoài rạng rỡ và giúp trì hoãn sự hình thành của các nếp nhăn. 

7. Sản phẩm làm săn chắc da

7 cách giúp khuôn mặt thon gọn và săn chắc ngay tại nhà, kiên trì thực hiện sau 3 tuần thay đổi bất ngờ - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Các loại kem làm săn chắc và căng mọng da, serum và mặt nạ là một cách tuyệt vời khác để giúp khuôn mặt tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Mặc dù chỉ những cách này không thể khắc phục tình trạng cằm đôi chảy xệ hoặc đôi má chảy xệ, nhưng chúng có thể giúp ích một phần bằng cách làm săn chắc làn da chảy xệ .

Tretinoin, một dẫn xuất của vitamin A cũng đã mang lại hiệu quả tối đa theo cách tương tự, vì vậy các sản phẩm dành cho da có chứa nó có thể giúp làm căng và săn chắc làn da thiếu đàn hồi.

Theo Brightside

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