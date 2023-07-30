6 món đồ không thể thiếu cho ngày concert thứ 2 của BLACKPINK

Làm đẹp 30/07/2023 15:02

Rút kinh nghiệm cho đêm concert trước, bỏ túi ngay những món đồ cực kỳ cần thiết để đu BLACKPINK thành công nhé!

Mũ, áo mưa

Đề phòng thời tiết thay đổi bất thường, bạn nên trang bị sẵn cho bản thân những chiếc mũ và áo mưa khi đi concert. Bạn có thể lựa chọn các loại mũ gập nhỏ gọn hoặc áo mưa giấy để dễ dàng mang theo và không gây lỉnh kỉnh khi đến nơi đông người.

6 món đồ không thể thiếu cho ngày concert thứ 2 của BLACKPINK - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sạc dự phòng 

Việc liên tục sử dụng điện thoại để ghi hình và chụp ảnh có thể khiến thiết bị cạn pin nhanh chóng. Do đó, nếu không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng yêu của 4 cô nàng BLACKPINK thì các fan nên mang theo sạc dự phòng các nhân. Bạn có thể lựa chọn những mẫu sạch có dây hoặc không dây có mức chi phí phù hợp với điều kiện của bản thân. Thiết bị này sẽ giúp ''hồi sinh'' chiếc điện thoại của bạn để ghi lại những giây phút ''quẩy sung tới nóc''.

6 món đồ không thể thiếu cho ngày concert thứ 2 của BLACKPINK - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quạt cầm tay mini

Với thời tiết nắng nóng của Hà Nội, các fan sẽ phải chờ đợi 2 - 3 tiếng trước khi vào sân vận động. Để tránh bị hạ nhiệt cơ thể, tụt huyết áp vì thời tiết oi bức, người hâm mộ nên mang quạt mini nhỏ gọn để có thể thoải mái tham gia sự kiện.

6 món đồ không thể thiếu cho ngày concert thứ 2 của BLACKPINK - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Túi chống nước cho điện thoại

Chiếc điện thoại của bạn cũng cần được bảo vệ nếu trời bất chợt đổ mưa. Hiện trên thị trường bán rất nhiều mẫu túi chống nước nhỏ gọn có thể đeo vào cổ. Những chiếc túi này không chỉ giúp ngăn thấm nước mà còn có thể giữ chiếc điện thoại của bạn luôn bên cạnh, tránh sự nhòm ngó của kẻ gian.

6 món đồ không thể thiếu cho ngày concert thứ 2 của BLACKPINK - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Balo bao tử

Thay vì khoác theo những chiếc balo to oạch, bạn nên lựa chọn cho mình 1 chiếc túi xách ''bao tử'' nhỏ gọn có thể cất giữ một vài món đồ quan trọng như điện thoại, sạc dự phòng và tiền mặt. Những mẫu túi này có thiết kế đơn giản vừa không chiếm diện tích khi đứng ở chỗ đông người, lại cực kỳ thời trang và sành điệu.

Tiền mặt, giấy tờ tùy thân

Bạn sẽ cần sử dụng tiền mặt cho một số hoạt động như mua bán vật phẩm công ty bày bán ở sân vận động, chi phí di chuyển, ăn uống...

Đừng quên mang theo giấy tờ tùy thân, thẻ ATM để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

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