5 mẹo 'thần thánh' giúp chị em ngủ thôi cũng giảm được cân, muốn eo nhỏ dáng xinh áp dụng ngay!

Làm đẹp 23/05/2023 05:00

Vóc dáng và cân nặng chính là mối quan tâm hàng đầu của mọi người, nhất là phụ nữ. Có đến 5 mẹo trong và trước lúc ngủ giúp chị em giảm cân nhanh chóng, đánh bay mơ thừa khó giảm.

Chỉ cần thay đổi lối sống một chút, nhiều chị em ắt hẳn có một vóc dáng như trong mơ. Nắm chắc 5 mẹ này để trở thành người phụ nữ tự tin nhất nhé! 

Thực hiện các bài tập kháng lực vào buổi tối‏

‏Tập kháng lực, hay còn gọi là tập đề kháng, là hình thức tập luyện tăng cường sức mạnh cho cơ bắp. Thực hiện các bài tập này một cách đều đặn không chỉ giúp cơ bắp trở nên khỏe hơn, mà còn tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. ‏

‏‏Sau khi tập luyện, cơ thể vẫn tiếp tục đốt cháy calo, ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc ngủ, từ đó giúp bạn giảm mỡ và phát triển cơ bắp.Tập thể dục cũng cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm căng thẳng, giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn.

5 mẹo 'thần thánh' giúp chị em ngủ thôi cũng giảm được cân, muốn eo nhỏ dáng xinh áp dụng ngay! - Ảnh 1
Tập các bài tập kháng lực trước khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Tắm nước mát 

Tắm nước mát đã được chứng minh mang lại hiệu quả trong việc kích hoạt đốt cháy chất béo dự trữ để tạo nhiệt. Khi cơ thể tiếp xúc với nước mát, quá trình trao đổi chất được thúc đẩy khiến cơ thể đốt nhiều calo hơn.‏

‏Tuy nhiên, cần lưu ý chỉ nên tắm từ 1 - 2 giờ trước khi đi ngủ. Không nên tắm nước quá lạnh vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe

Ngủ nhiều hơn

Tính toán lượng calo và dành hàng giờ tại phòng gym chắc chắn có thể giúp bạn lấy lại vóc dáng, nhưng một trong những cách hiệu quả nhất để giảm số cân thừa đơn giản là ngủ nhiều hơn.

Nếu bạn nghĩ rằng điều này nghe có vẻ quá hoang đường, thì thực tế không phải vậy. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần ngủ thêm một giờ mỗi đêm sẽ giúp bạn ăn ít hơn 270 calo mỗi ngày mà không cần nỗ lực nhiều. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ giảm được ít nhất 4kg trong một năm.

5 mẹo 'thần thánh' giúp chị em ngủ thôi cũng giảm được cân, muốn eo nhỏ dáng xinh áp dụng ngay! - Ảnh 2
Ngủ nhiều giúp hạn chế tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Uống sinh tố protein trước khi đi ngủ

Những người muốn giảm cân luôn sẵn sàng thử tất cả các loại chế độ ăn kiêng, bao gồm cả nhịn ăn gián đoạn - có thể khá khắc nghiệt đối với cơ thể của bạn.

Đi ngủ khi bụng đói có thể khiến bạn thức đêm, và ngủ không đủ giấc thực sự có thể khiến bạn tăng cân. Có rất nhiều món ăn nhẹ lành mạnh và bổ dưỡng mà bạn có thể ăn trước khi đi ngủ, và sinh tố protein là một trong số đó.

Bởi vì protein sinh nhiệt nhiều hơn carbs hoặc chất béo, vậy nên nó khiến cơ thể bạn đốt cháy nhiều calo hơn để có thể tiêu hóa được.

Tránh thiết bị điện tử trước khi ngủ 

Bạn không thể ngủ đúng cách do nguồn ánh sáng không cần thiết từ các thiết bị điện tử. Việc sản xuất melatonin của cơ thể cũng có thể bị trì hoãn do ánh sáng sắc xanh từ các thiết bị này. Hãy tập thói quen tránh sử dụng các thiết bị điện tử trong 2 giờ trước khi ngủ và cài đặt chúng ở chế độ ban đêm. 

Uống trà thảo dược 

Nhiều nghiên cứu cho biết, nhiều loại trà khi uống vào buổi tối có thể giúp bạn giảm cân ngay trong khi ngủ chẳng hạn như trà hoa cúc cải thiện tiêu hóa và thư giãn, trà quế chống viêm và tránh đầy hơi, trà bạc hà làm giảm thèm ăn,...

Nếu bạn muốn tăng tốc độ đốt mỡ nên chọn một loại trà thảo mộc phù hợp để nhâm nhi mỗi tối, vừa ngon miệng, tốt cho cơ thể lại âm thầm giảm cân ngay trong khi ngủ.

5 mẹo 'thần thánh' giúp chị em ngủ thôi cũng giảm được cân, muốn eo nhỏ dáng xinh áp dụng ngay! - Ảnh 3
Uống trà thảo dược giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet
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