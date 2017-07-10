4 mẹo làm đẹp siêu tiện lợi từ muỗng inox

Sau đây là 4 mẹo làm đẹp hiệu quả với muỗng inox chị em không nên bỏ qua.
1. Trị quầng thâm mắt
- Đầu tiên, để 2 chiếc muỗng inox trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 30 phút rồi áp lên mắt trong khoảng 1 phút để đánh tan quầng thâm trên mắt.
- Dùng 2 muỗng inox đã được làm lạnh áp lên vùng dưới mắt để đánh tan vùng bọng mắt.
2. Làm cong lông mi
- Dùng muỗng inox đã được hơ nóng uốn cong phần lông mi thay thế kềm bấm mi.
- Sau đó mới chải mascara, hàng mi sẽ cong và đẹp hơn.
3. Làm son từ phấn má hồng
- Đầu tiên, lấy một ít phấn má hồng và vaseline cho vào muỗng inox.
- Sau đó hơ muỗng trên lửa để vaseline chảy ra, hòa quyện vào phấn má hồng tạo thành hỗn hợp lỏng.
- Đổ hỗn hợp vào khay nhỏ chờ chúng đông lại là dùng được.
4. Mix 2 màu son lại với nhau
- Lấy tăm cắt lấy 2 phần son khác nhau để vào muỗng.
- Hơ muỗng bằng bật lửa để son tan chảy, hòa quyện vào nhau.
- Đổ hỗn hợp son vào khay nhỏ, đến khi đông cứng lại là dùng được.
- Vậy là bạn đã sở hữu màu son mới hết sức quyến rũ rồi.