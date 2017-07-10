4 mẹo làm đẹp siêu tiện lợi từ muỗng inox

Làm đẹp 10/07/2017 21:44

Sau đây là 4 mẹo làm đẹp hiệu quả với muỗng inox chị em không nên bỏ qua.

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Muỗng inox có nhiều công dụng làm đẹp cực hay mà bạn không ngờ tới - Ảnh cắt từ clip

1. Trị quầng thâm mắt

- Đầu tiên, để 2 chiếc muỗng inox trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 30 phút rồi áp lên mắt trong khoảng 1 phút để đánh tan quầng thâm trên mắt.

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- Dùng 2 muỗng inox đã được làm lạnh áp lên vùng dưới mắt để đánh tan vùng bọng mắt.

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2. Làm cong lông mi

- Dùng muỗng inox đã được hơ nóng uốn cong phần lông mi thay thế kềm bấm mi.

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- Sau đó mới chải mascara, hàng mi sẽ cong và đẹp hơn.

4 mẹo làm đẹp siêu tiện lợi từ muỗng inox - Ảnh 5

3. Làm son từ phấn má hồng

- Đầu tiên, lấy một ít phấn má hồng và vaseline cho vào muỗng inox.

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- Sau đó hơ muỗng trên lửa để vaseline chảy ra, hòa quyện vào phấn má hồng tạo thành hỗn hợp lỏng.

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- Đổ hỗn hợp vào khay nhỏ chờ chúng đông lại là dùng được.

4 mẹo làm đẹp siêu tiện lợi từ muỗng inox - Ảnh 8

4. Mix 2 màu son lại với nhau

- Lấy tăm cắt lấy 2 phần son khác nhau để vào muỗng.

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- Hơ muỗng bằng bật lửa để son tan chảy, hòa quyện vào nhau.

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- Đổ hỗn hợp son vào khay nhỏ, đến khi đông cứng lại là dùng được.

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- Vậy là bạn đã sở hữu màu son mới hết sức quyến rũ rồi.

4 mẹo làm đẹp siêu tiện lợi từ muỗng inox - Ảnh 12

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