Bộ ảnh mang tính nhân văn nhưng cách thể hiện lại khá phản cảm khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Gần đây, cư dân mạng xôn xao với bộ ảnh tuyên truyền phòng chống tội phạm ấu dâm, cho thấy tệ nạn này không chỉ nguy hiểm với các bạn nữ, mong các phụ huynh hãy chú ý và bảo vệ con mình hơn.

Tuy mang ý nghĩa nhân văn là thế, cách thể hiện của người mẫu và ý tưởng của nhiếp ảnh gia lại bị chỉ trích là khá phản cảm, chưa thật sự truyền tải được ý nghĩa nhân văn như đã nói.

Cư dân mạng được dịp bàn tán không ngớt về bộ ảnh.

Nick Juss Điệu cho biết: "Chỉ thấy ghê chứ chẳng thể hiện được vấn đề gì".

Bạn Thảo Trang bày tỏ: "Nói về ấu dâm là người ta xúc cảm kinh khủng lắm. Chứ có ai xem xong lại cười như tôi không".

Bạn Lê Công Tuấn nói: "Nhiều cảnh diễn phản cảm quá, ôm ấp nhau như vậy chẳng khiến người xem sợ hãi gì, chỉ thấy buồn cười và ghê".

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