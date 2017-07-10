Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng

Giải trí 10/07/2017 14:52

Bộ ảnh mang tính nhân văn nhưng cách thể hiện lại khá phản cảm khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Gần đây, cư dân mạng xôn xao với bộ ảnh tuyên truyền phòng chống tội phạm ấu dâm, cho thấy tệ nạn này không chỉ nguy hiểm với các bạn nữ, mong các phụ huynh hãy chú ý và bảo vệ con mình hơn.

Tuy mang ý nghĩa nhân văn là thế, cách thể hiện của người mẫu và ý tưởng của nhiếp ảnh gia lại bị chỉ trích là khá phản cảm, chưa thật sự truyền tải được ý nghĩa nhân văn như đã nói.

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng
Bộ ảnh về chủ đề ấu dâm đang làm cộng đồng mạng xôn xao, chia sẻ với tốc độ chóng mặt - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng
Bộ ảnh được cho là có nhiều cảnh hở da thịt quá đà, diễn xuất của các người mẫu khá phản cảm - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng
Theo chia sẻ của một người mẫu trong bộ ảnh, cả ê kip đã phải lăn lộn trên bãi sình suốt hơn 2 tiếng - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng
Cách diễn xuất của người mẫu bị nhận xét là trần trụi, phản cảm - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh chủ đề 'ấu dâm' gây xôn xao cộng đồng mạng
Không hề truyền tải ý nghĩa nhân văn như được miêu tả - Ảnh: FBNV

Cư dân mạng được dịp bàn tán không ngớt về bộ ảnh.

Nick Juss Điệu cho biết: "Chỉ thấy ghê chứ chẳng thể hiện được vấn đề gì".

Bạn Thảo Trang bày tỏ: "Nói về ấu dâm là người ta xúc cảm kinh khủng lắm. Chứ có ai xem xong lại cười như tôi không".

Bạn Lê Công Tuấn nói: "Nhiều cảnh diễn phản cảm quá, ôm ấp nhau như vậy chẳng khiến người xem sợ hãi gì, chỉ thấy buồn cười và ghê".

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