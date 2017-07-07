Bí quyết dưỡng da trắng bóc vào mùa hè

Chăm sóc da 07/07/2017 17:28

Mùa hè dễ khiến da sạm đen và hư tổn. Hãy ghi nhớ những bí quyết sau đây để làn da luôn mịn màng, rạng rỡ.

Ánh nắng mặt trời cực kỳ nguy hại cho làn da. Không chỉ làm da sạm đen, hư tổn mà còn khiến bạn có nguy cơ bị ung thư da. Dưới đây là những bí quyết để bạn sở hữu làn da trắng sáng rạng rỡ vào mùa hè.

1. Thoa kem chống nắng

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khiến da sạm đen và đỏ rát. Tia tử ngoại UVA/UVB khiến da tổn thương, cháy nắng, lâu dần sẽ lão hóa và nhăn nheo. Mỗi khi đi ra đường, bạn nhất định phải mặc áo khoác che chắn cẩn thận và thoa kem chống nắng. Bạn nên sử dụng loại kem có chứa thành phần SPF/PA+ +. Đây là sản phẩm giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của cả tia UVA (nhờ thành phần PA) và UVB (nhờ thành phần SPF).

Bí quyết dưỡng da trắng bóc vào mùa hè
Không thoa kem chống nắng làm da cháy nắng, bỏng rát và sạm đen - Ảnh: Internet

Để kem chống nắng phát huy tối đa hiệu quả, bạn nên thoa trước khi ra ngoài 20 phút. Nếu đi bơi hoặc tắm biển, cách 2 tiếng phải thoa lại một lần vì kem bị trôi đi ít nhiều trong quá trình vận động.

2. Ghi nhớ công thức: Da trắng = Chống nắng + dưỡng trắng da

Nếu như chỉ chống nắng cho da mà không quan tâm đến việc dưỡng da thì hiệu quả làm trắng sẽ không như mong muốn.

Hầu hết các sản phẩm dưỡng trắng đều có chức năng ức chế quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin, vốn được cơ thể tạo ra để bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Vì vậy, chống nắng và dưỡng trắng cần được thực hiện đồng thời để đạt hiệu quả tốt nhất.

3. Đắp mặt nạ

Đắp mặt nạ 3 lần/tuần giúp cung cấp độ ẩm và các dưỡng chất cần thiết để làm đẹp da. Đắp mặt nạ còn giúp làm sạch lỗ chân lông, giảm nhờn và làm trắng da.

Bí quyết dưỡng da trắng bóc vào mùa hè
Đắp mặt nạ 3 lần/tuần giúp cung cấp độ ẩm và các dưỡng chất cần thiết để làm trắng da - Ảnh: Internet

Bạn có thể sử dụng cả mặt nạ giấy bán sẵn hoặc mặt nạ từ nguyên liệu thiên nhiên. Nếu sử dụng mặt nạ giấy, nên xem kỹ thành phần, xuất xứ, có phù hợp với làn da mình hay không. Với mặt nạ thiên nhiên, chọn nguyên liệu sạch và an toàn để bảo vệ làn da. 

4. Giảm căng thẳng

Căng thẳng là một trong những nguyên nhân làm rối loạn nội tiết tố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng da. Thường xuyên căng thẳng sẽ sinh ra mụn, da nhăn nheo và lão hóa sớm. Chị em nên ngủ sớm và tập thể dục, yoga cho tâm trí thoải mái, làn da khỏe đẹp.

5. Tẩy da chết

Tế bào chết sẽ làm da khô, bong tróc, ngăn cản những dưỡng chất làm trắng thẩm thấu vào da. Để làn da luôn mịn màng trắng hồng, bạn nên tẩy da chết 1 lần/tuần.

Bí quyết dưỡng da trắng bóc vào mùa hè
Tẩy da chết giúp da dễ dàng hấp thụ dưỡng chất làm trắng - Ảnh: Internet

6. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin E, C

Nguồn thực phẩm giàu vitamin E như bắp cải, súp lơ và các loại đậu có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố trong làn da và thúc đẩy tuần hoàn máu dưới da. Chăm chỉ ăn nhóm thực phẩm này một thời gian, làn da bạn sẽ được cải thiện rõ rệt.

Kiwi, dâu tây, cà chua, cam, đu đủ… là nguồn cung cấp vitamin C phong phú có khả năng dưỡng trắng da thần kỳ, đánh tan hắc sắc tố, cho làn da trắng khỏe từ bên trong.

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