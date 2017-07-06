9 công dụng làm đẹp tuyệt vời của dưa leo giúp dưỡng da đẹp thần kỳ

9 công dụng tuyệt vời của dưa leo giúp dưỡng da đẹp thần kỳ

Làm đẹp 06/07/2017 06:48

Dưa leo có rất nhiều công dụng làm đẹp như cấp cứu da cháy nắng, mượt tóc và giảm cân hiệu quả.

Dưa leo có thành phần 90% là nước. Loại rau củ này giàu vitamin C, A và chất silica giúp làm dịu làn da bị cháy nắng, dưỡng ẩm cho da, giảm hắc sắc tố melanin, kích thích tái tạo collagen nuôi dưỡng da.

Sử dụng dưa leo thường xuyên, da sẽ luôn mịn màng, tươi trẻ và trắng hồng rạng rỡ.

1. Giúp giảm thâm quầng 

Dưa leo chứa 90% là nước và nhiều vitamin khoáng chất giúp giảm thâm quầng cực tốt. Mỗi buổi tối, bạn chỉ cần cắt 2 lát dưa leo mỏng rồi đắp lên mắt hoặc dùng nước ép dưa leo chà xát lên mắt thường xuyên, quầng thâm sẽ giảm rõ rệt.

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Dùng dưa leo đắp lên mắt thường xuyên, quầng thâm sẽ giảm rõ rệt - Ảnh: Internet

2. Giảm bọng mắt

Dưa leo có chứa một lượng lớn axit ascorbic có tác dụng làm giảm khả năng giữ nước và xử lý bọng gần như ngay lập tức. Đó là một trong những cách cứu sống bạn khi bạn phải thức khuya, đi dự tiệc đêm quá khuya mà không muốn tới văn phòng với một đôi mắt sưng húp.

3. Làm sáng da của bạn

Dưa leo có thể làm sáng da tự nhiên và an toàn. Dùng nước ép dưa leo thoa đều lên mặt và cổ, đợi 15 phút rồi rửa sạch. Làm hàng ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

4. Se khít lỗ chân lông

Trộn nước ép dưa leo với chanh và mật ong thành hỗn hợp thoa lên da. Áp dụng 3 lần/tuần, làn da sẽ trắng sáng và lỗ chân lông được se khít. 

5. Làm sạch da nhờn

Trộn dưa leo đã nghiền với nước hoa hồng, mát xa lên da theo chuyển động tròn khoảng vài phút, giữ nguyên khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Bạn sẽ thấy làn da giảm dầu và sạch hơn.

6. Cấp cứu làn da cháy nắng

Dưa leo chứa hàm lượng nước rất cao, giúp cấp ẩm nhanh để xoa dịu làn da bỏng rát do cháy nắng. Bạn chỉ cần dùng nước ép dưa leo, thêm vào 1 - 2 muỗng mật ong và trộn đều. Đắp hỗn hợp này lên vùng da bị cháy nắng hàng ngày trong khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước sạch. Các vitamin chống viêm trong mật ong, kết hợp với nguồn nước tự nhiên từ dưa leo sẽ làm dịu da, mờ vết cháy nắng nhanh chóng.

7. Giúp giảm cân

Dưa leo chứa nhiều nước, giúp loại bỏ các độc tố trong cơ thể. Dùng dưa leo trong chế độ ăn kiêng giúp giảm cân nhanh chóng.

9 công dụng làm đẹp tuyệt vời của dưa leo giúp dưỡng da đẹp thần kỳ
Ăn dưa leo hoặc uống nước ép giúp bài trừ độc tố và giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

8. Làm săn chắc da

Bạn có thể sử dụng trộn nước ép dưa leo và nước dừa rồi mát xa lên mặt và cổ khoảng 2 - 3 lần một tuần. Cách này giúp da được cải thiện và săn chắc hơn.

9. Làm mượt tóc

Bơi lội thường xuyên hoặc thời tiết nóng bức khiến tóc bị mất nước và trở nên khô xơ hơn. Hãy xay nhuyễn dưa leo, lọc lấy nước cốt rồi mát xa lên da đầu khoảng 20 phút. Cách này giúp làm sạch tóc, cấp ẩm, cho bạn mái tóc mềm mượt, ỏng ả.

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