Trị dứt điểm mụn, sẹo thâm trong 1 tuần với cà chua

Nhiều phụ nữ không biết rằng cà chua là loại quả rẻ tiền giúp trị mụn và sẹo thâm cực kỳ hiệu quả.

Cà chua chứa hàm lượng lycopene rất cao. Đây là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có tác dụng kì diệu đối với làn da. Lycopene giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím, làm chậm quá trình lão hóa và diệt các tác nhân gây nên ung thư da.

Trị mụn

Cà chua đặc biệt tốt cho làn da bị mụn. Chúng chứa axit giúp làm khô và se khít các vết mụn, làm sạch da từ sâu trong lỗ chân lông.

Cách làm: Cắt đôi quả cà chua, chà xát lên mặt đặc biệt là vùng da bị mụn khoảng vài phút rồi rửa sạch với nước ấm. Các vết mụn sẽ giảm sưng và xẹp nhanh chóng. Làm điều này mỗi ngày đến khi vết mụn biến mất hẳn.

2. Trị thâm mụn với đá cà chua

Hỗn hợp dưỡng da dưới đây gồm cà chua, dưa leo và chanh giúp dưỡng trắng da, trị mụn, xóa vết thâm, se khít lỗ chân lông và làm da căng sáng mịn màng.

- Đầu tiên xay nhuyễn dưa leo và cà chua trong máy xay sinh tố.

- Thêm mật ong và nước cốt chanh vào hỗn hợp.

- Đổ hỗn hợp ra khay đá, làm đông trong ngăn đá khoảng vài tiếng để hỗn hợp đông cứng lại.

- Cuối cùng chỉ cần lấy viên đá ra thoa đều lên mặt hay bất cứ vùng da nào bạn muốn. Chúng giúp làm trắng da giảm mụn, vết thâm, dưỡng da căng mịn và tươi trẻ hơn.

Lưu ý:

- Thoa đá lên da khoảng 1-2 lần/ngày. Nhớ rửa mặt trước khi thoa.

- Lấy viên đá ra khỏi tủ lạnh khoảng 2-3 phút rồi mới thoa lên mặt để tránh làm da bị bỏng lạnh đột ngột.

- Sau khi viên đá tan hết, để da khô tự nhiên khoảng 10-15 phút rồi mới rửa sạch mặt.

- Áp dụng hàng ngày, chỉ sau 1 tuần sẹo mụn sẽ giảm rõ rệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tri-dut-diem-mun-seo-tham-trong-1-tuan-voi-ca-chua-217723.html