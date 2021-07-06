4 bí quyết sở hữu dáng đẹp eo thon mà chẳng cần ăn kiêng, chị em không áp dụng quả là... phí

Làm đẹp 06/07/2021 06:30

Chẳng cần phải khổ cực ăn kiêng mà vẫn sở hữu dáng đẹp eo thon nếu bạn biết được 4 bí quyết đơn giản dưới đây.

Uống nhiều nước mỗi ngày

Nước là thành phần không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo tế bào và dịch cơ thể. Nước thúc đẩy các phản ứng hóa học xảy ra và tống các chất thải ra khỏi cơ thể vì vậy chúng ta cần uống nhiều nước mỗi ngày. Nước không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả.

4 bí quyết sở hữu dáng đẹp eo thon mà chẳng cần ăn kiêng, chị em không áp dụng quả là... phí - Ảnh 1Bạn cần uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày: Ảnh minh họa

Nhai kỹ thức ăn

Có lẽ từ trước đến nay chúng ta ít để ý đến vấn đề nhai thức ăn sao cho đúng, phải nói rằng bước này rất quan trọng vì nó giúp các enzyme trong tuyến nước bọt dễ dàng phá vỡ thức ăn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Một điều thú vị là việc nhai kỹ thức ăn còn giúp bạn tránh ăn quá nhiều dẫn đến tăng cân. 

4 bí quyết sở hữu dáng đẹp eo thon mà chẳng cần ăn kiêng, chị em không áp dụng quả là... phí - Ảnh 2Nhai kỹ thức ăn giúp bạn cải thiện hệ miễn dịch và giảm cân hiệu quả: Ảnh minh họa

Sử dụng đĩa ăn nhỏ hơn

Sử dụng đĩa ăn nhỏ hơn thì có liên quan gì đến việc giảm cân? Hẳn đọc đến đây bạn sẽ tự hỏi như vậy nhưng thực chất là có đó. Nếu dùng đĩa lớn bạn sẽ cần nhiều thức ăn trên đĩa và cố gắng ăn hết đĩa thức ăn đó còn dùng đĩa nhỏ thì ngược lại, đĩa ăn nhỏ giúp bạn duy trì khẩu phần ăn ổn định và nộp vào cơ thể lượng calo ít hơn.

4 bí quyết sở hữu dáng đẹp eo thon mà chẳng cần ăn kiêng, chị em không áp dụng quả là... phí - Ảnh 3
Chỉ cần sử dụng đĩa nhỏ hơn thì bạn đã bước vào quá trình giảm cân hiệu quả: Ảnh minh họa

Ngủ đủ giấc

Nếu công việc hiện tại không cho phép bạn ngủ đủ giấc thì hãy cố gắng sắp xếp thời gian một cách khoa học bởi giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe cũng như việc tăng giảm cân nặng. Cụ thể thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến hormone làm tăng cân, bên cạnh đó còn thay đổi khẩu vị của bạn theo hướng thích ăn thực phẩm chứa nhiều calo hơn. Một “hệ lụy” nữa của việc ngủ không đủ giấc đó là khiến chúng ta không có đủ năng lượng để làm việc và luyện tập thể dục hiệu quả. 

4 bí quyết sở hữu dáng đẹp eo thon mà chẳng cần ăn kiêng, chị em không áp dụng quả là... phí - Ảnh 4Ngủ đủ giấc giúp cơ thể khỏe mạnh, có đủ năng lượng để luyện tập thể dục hiệu quả: Ảnh minh họa
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