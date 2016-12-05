2 phút có ngay hàm răng trắng bóng không cần đi nha sĩ

Làm đẹp 05/12/2016 15:11

Bạn hoàn toàn có thể làm trắng răng tại nhà mà không cần đến nha sĩ chỉ với 2 nguyên liệu sau.

Răng trắng là một yếu tố quyết định vẻ đẹp, rạng rỡ trong nụ cười của bạn. Răng trắng giúp phụ nữ tự tin hơn, thích cười nhiều, thu hút cảm tình của người đối diện. Để làm trắng răng, bạn có thể đến nha sĩ hoặc dùng thuốc tẩy trắng. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể dùng các nguyên liệu tự nhiên để tẩy trắng răng, vừa tốt, rẻ lại an toàn với sức khỏe.

Nguyên liệu:

- Bột baking soda (bột nở làm bánh)

- Dâu tây

- Thìa

- Máy xay

- Bàn chải

Cách làm:

Dâu tây từ lâu đã nỗi tiếng với công dụng làm trắng răng an toàn, không làm mòn men răng và có mùi thơm dễ chịu. Acid tự nhiên của trái cây trong quả dâu nhẹ nhàng cuốn đi các mảng bám ố vàng và làm răng sáng bóng, khử mùi hôi miệng, diệt khuẩn.

Baking soda là một loại bột thường dùng trong làm bánh. Do đó nó rất an toàn khi dùng để vệ sinh răng miệng. Nhiều người còn dùng baking soda để làm sạch cao răng, thay cho kem đánh răng hay các loại thuốc tẩy răng khác.

B1: Dâu tây mua về rửa sạch, cắt nhỏ, bỏ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn hoặc dùng thìa nghiền nhuyễn cho dâu ra nước.

B2: Thêm baking soda vào hỗn hợp dâu xay, nghiền,

B3: Nhúng bàn chải vào hỗn hợp dâu và baking soda, nhẹ nhàng chải toàn bộ răng trong 3-5 phút. 

B4: Súc miệng nhiều lần với nước sạch

Làm liệu trình 3 ngày một lần, xen kẽ giữa việc đánh răng với kem thông thường để có hàm răng rắng đẹp. Bạn sẽ thấy kết quả sau 3-4 lần sử dụng. Cao răng và mảng bám sẽ bị cuốn sạch mà không làm hại răng.

Chúc bạn thành công!

 

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