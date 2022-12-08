2 loại nước xông hơi 'rẻ bèo' vừa giúp cơ thể thải độc vừa giúp da trắng hồng, sạch mụn

Làm đẹp 08/12/2022 14:26

Xông hơi là cách thức làm cho cơ thể tự động bài tiết mồ hôi dưới tác động của nhiệt từ hơi nước nóng. Tác dụng của việc xông hơi này là giúp cơ thể thải bỏ độc tố thông qua tuyến mồ hôi, giảm nhẹ gánh nặng cho thận, mạch máu giãn nở lưu thông tốt hơn và làm da khỏe mạnh.

Xông hơi bằng bằng tinh dầu thực vật là phương pháp chăm sóc sức khỏe, làn da hữu ích từ xa xưa đến nay. Mỗi công thức xông hơi có những tác dụng đặc biệt khác nhau.

I. Xông hơi bằng sả

Tinh dầu sả rất tốt cho việc diệt khuẩn, làm sạch da. Nếu da bạn thường xuyên bị mụn thì xông hơi khuôn mặt bằng sả chính là một cách để triệt khuẩn mụn đang hoành hành và mụn sắp phát sinh. Sau khi xông hơi bằng tinh dầu sả, bạn sẽ có cảm giác như da mình vừa được ‘hồi sinh’ vì hồng hào và sảng khoái bất ngờ.

1. Lợi ích xông hơi bằng sả

2 loại nước xông hơi 'rẻ bèo' vừa giúp cơ thể thải độc vừa giúp da trắng hồng, sạch mụn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1.1. Làm sạch da, ngừa mụn

Sả ngoài là một nguyên liệu nấu ăn còn được các chị em sử dụng để làm đẹp bởi công dụng tuyệt vời trong việc làm sạch da, giảm mụn trứng cá và giúp các cơ săn chắc. Dùng nước xả để xông mặt mỗi ngày sẽ mang đến hiệu quả tốt bất ngờ cho làn da.

1.2. Làm mờ các vết thâm và giúp da nhanh lành

Sả đã được chứng minh là có khả năng làm giảm bớt các vết thâm xuất hiện trên da, giúp da bạn trở nên sáng và đẹp hơn nhờ có chất oxy hóa trong sả, đẩy nhanh quá trình làm lành da cho bạn một làn da mịn màng.

1.3. Làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa

Bên cạnh tính kháng khuẩn, sả còn có rất nhiều tinh dầu có lợi và đặc biệt là giàu chất chống oxy hóa ngăn ngừa lão hóa da, hình thành nếp nhăn, giải quyết các vấn đề về viêm nang lông, viêm mô tế bào và làm da trắng lên một cách hồng hào tư nhiên.

2. Phương pháp xông hơi bằng sả

2 loại nước xông hơi 'rẻ bèo' vừa giúp cơ thể thải độc vừa giúp da trắng hồng, sạch mụn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Cho từ 5 đến 6 cọng sả được đập dập nhỏ vào khoảng 1 lít nước.

- Đun nóng già nước cho bay hơi một chút

- Lấy khăn chùm lấy đầu và chậu nước sả nóng

- Để hơi bốc lên mặt chừng 5 đến 10 phút. Bạn nhớ đừng để mặt quá gần, tránh trường hợp da bị bỏng rát.

II. Xông hơi bằng tía tô

Lá tía tô vốn là một loại rau thơm được dùng nhiều trong nấu nướng. Từ lâu, dân gian đã sử dụng lá này như một vị thuốc. Đối với làn da, tía tô có một số lợi ích như trị mụn, làm sáng da

2 loại nước xông hơi 'rẻ bèo' vừa giúp cơ thể thải độc vừa giúp da trắng hồng, sạch mụn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

1. Lợi ích của xông hơi bằng tía

1.1. Trị mụn

Lá tía tô có chứa một số thành phần chống viêm như luteolin, axit tortique và đặc tính kháng khuẩn. Vì thế sử dụng để đắp hoặc xông hơi có thể chữa lành mụn hiệu quả.

1.2. Se khít lỗ chân lông

Trong lá tía tô có rất nhiều tinh dầu có thể thẩm thấu sâu vào da, tẩy da chết và lấy đi chất bẩn tích tụ. Tía tô cũng giúp thải độc da. Từ đây các lỗ chân lông sạch sẽ được se khít dần theo thời gian.

1.3. Dưỡng ẩm và làm sáng da

Xông mặt bằng lá tía tô có tốt không? Đây là một cách cung cấp nước cho da, làm da mềm mại. Bên cạnh đó, chiết xuất lá tía tô đã được chứng minh là có khả năng ức chế sự tổng hợp tyrosinase và melanin trong tế bào hắc tố da, vì vậy có thể làm đều màu và sáng da.

2 loại nước xông hơi 'rẻ bèo' vừa giúp cơ thể thải độc vừa giúp da trắng hồng, sạch mụn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

1.4. Đặc tính chống lão hóa

Tía tô chứa nhiều chất chống oxy hóa, flavone, axit béo omega-3 nên chống lại gốc tự do làm hư hại tế bào, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Ngoài ra, sử dụng lá tía tô để xông mặt còn rất tốt cho sức khỏe như giải cảm, thư giãn tinh thần. Những điều này cũng có lợi cho sắc đẹp và làn da từ bên trong.

2. Phương pháp xông hơi bằng tía tô

- Tía tô nhặt bỏ lá hỏng, rửa sạch, cho vào nồi cùng 500ml nước đun sôi. Khi nước sôi, bạn đun với lửa nhỏ trong 5 phút nữa để tía tô tiết ra tinh dầu.

- Trong khi chờ nước bớt nóng, bạn vệ sinh da mặt thật sạch. Trùm khăn kín đầu và xông hơi với nước lá tía tô 15 phút, cuối cùng bạn rửa lại cho sạch.

III. Lưu ý không xông hơi mặt

2 loại nước xông hơi 'rẻ bèo' vừa giúp cơ thể thải độc vừa giúp da trắng hồng, sạch mụn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

- Trước khi xông hơi phải rửa mặt thật sạch, có thể tẩy trang mặt bằng cả nước tẩy trang

- Xông hơi xong, hãy rửa lại mặt bằng nước thật lạnh, lúc này nước lạnh sẽ có tác dụng làm se lỗ chân lông

- Sau đó không nên lau khô mặt bằng khăn mặt, khi đó da rất nhạy cảm, hãy dùng bông gòn để thấm nước đi

- Bước tiếp theo, bạn hãy thoa lên mặt một lớp nước hoa hồng. Một tuần làm khoảng 1 đến 2 lần như vậy, chắc chắn bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng.

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