Thường xuyên bị nghẹt bồn rửa? Mẹo hay từ xà phòng rửa chén và nước nóng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này

Kiến thức hay 26/03/2022 17:10

Nước nóng và nước rửa chén có thể là giải pháp tốt để giải quyết vấn đề này. Việc tắc nghẽn bồn rửa vẫn thường xuyên xảy ra. Điều này rất khó chịu, nhưng may mắn thay, các bạn không cần phải thực hiện các phương pháp hóa học nữa. Chỉ cần nước rửa chén và nước nóng các bạn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Thường xuyên bị nghẹt bồn rửa? Mẹo hay từ xà phòng rửa chén và nước nóng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Không sử dụng hoá chất

Ryan Nelson, chủ sở hữu của Nelson Plumming, đã khuyến cáo không sử dụng hóa chất để làm thông bồn rửa chén. Ông nói rằng: “Chất thông cống hóa học chỉ làm hỏng đường ống mà thôi”. Ông khuyên trước tiên là nên loại bỏ nguyên nhân gây tắc nghẽn, nhưng không may, điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. May mắn thay, nước rửa chén và nước nóng cũng có thể làm thông bồn nước bị tắc nghẽn.

Thường xuyên bị nghẹt bồn rửa? Mẹo hay từ xà phòng rửa chén và nước nóng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Nước nóng

Nếu ống thoát nước trong nhà bếp của bạn bị tắc nghẽn, Nelson khuyên bạn nên đổ nước nóng vào bồn nước trước. Nước nóng ở đây không phải là nước nóng nhất chảy ra từ vòi mà là nước được đun sôi. Bởi vì nước nước đun sôi thường đạt khoảng 90 đến 95 độ C, còn nước nóng nhất từ ​​vòi thì thường không bao giờ vượt quá 70 độ C.

Nước rửa chén

Đổ nước nóng vào bồn rửa chén và trộn với nước rửa chén để loại bỏ dầu nhớt. Trong trường hợp tắc nghẽn nhẹ, làm như vậy sẽ có hiệu quả. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết thì sao? Nếu vậy, hãy sử dụng dụng cụ thông tắc (pít-tông) trước và sau đó thử lại với nước nóng và nước rửa chén.

Thường xuyên bị nghẹt bồn rửa? Mẹo hay từ xà phòng rửa chén và nước nóng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này - Ảnh 3

Dụng cụ thông tắc (pít-tông)

Còn những cách khác có thể giúp bạn làm tắt nghẽn bồn nước như:

Muối, giấm, baking soda

Đổ khoảng nửa cốc muối, giấm, baking soda vào ống thoát nước. Hãy để nó trong 30 phút rồi mới đổ nước sôi vào. Hỗn hợp này có thể làm phân huỷ bất cứ thứ gì làm tắt nghẽn bồn rửa chén của bạn.

Thường xuyên bị nghẹt bồn rửa? Mẹo hay từ xà phòng rửa chén và nước nóng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này - Ảnh 4

Muối, giấm, baking soda (Ảnh minh họa) 

Oxy già và baking soda

Trộn nửa cốc oxy già và nửa cốc baking soda. Đổ hỗn hợp này vào ống thoát nước và đậy lại. Đợi khoảng 30 phút rồi đổ nước sôi vào ống thoát nước. Làm vậy có thể giúp bạn thông bồn rửa một cách dễ dàng.

Thường xuyên bị nghẹt bồn rửa? Mẹo hay từ xà phòng rửa chén và nước nóng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này - Ảnh 5

Oxy già và baking soda (Ảnh minh họa)

 

 

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