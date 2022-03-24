Mẹo vặt cuộc sống: Lý do tại sao bạn nên rửa ly thuỷ tinh bằng gạo và giấm

Kiến thức hay 24/03/2022 18:35

Kính, bình hoa, hộp đựng đồ thủy tinh, bình nước: Có một cách để làm cho tất cả thứ này trông như mới!

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Ảnh minh họa

Việc vệ sinh các đồ vật bằng thủy tinh không hề đơn giản. Thường thì vết bẩn sẽ được tìm thấy trong máy rửa bát, trong nhiều trường hợp khác, và các góc khó tiếp cận (trong trường hợp chai nước). Tuy nhiên, nếu sử dụng những mẹo được giới thiệu sau đây, bạn có thể làm cho nó trông đẹp như mới.

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Gạo

Những thứ bạn cần

Sẽ có tất cả những gì bạn cần ở trong bếp. Một vài giọt nước rửa chén, một muỗng cà phê giấm, và một cốc gạo trộn với nước có thể giúp bạn làm sạch bóng một chiếc bát thủy tinh. Nó thật sự có hiệu quả!

Mẹo vặt cuộc sống: Lý do tại sao bạn nên rửa ly thuỷ tinh bằng gạo và giấm - Ảnh 3

Giấm

Việc cần làm

Cho gạo, nước rửa chén và giấm vào ly, chai hoặc bình thủy tinh và đổ nước cho đầy hết phần trên. Dùng tay đậy miệng ly hoặc đậy nắp chai thủy tinh lại và lắc đều. Gạo có tác dụng tẩy sạch các chất bẩn bám trên ly thủy tinh. Nếu chưa sạch bạn có thể làm đi làm lại nhiều lần. Và sau đó là rửa sạch kính và lau khô là được.

Mẹo vặt cuộc sống: Lý do tại sao bạn nên rửa ly thuỷ tinh bằng gạo và giấm - Ảnh 4

Nước rửa chén

Tại sao hiệu ứng này lại xuất hiện?

Gạo có kích thước vừa đủ nhỏ để đi vào tất cả các góc nhỏ hoặc khe hở nhưng nó cũng có kích thước vừa đủ lớn để không bị kẹt ở đó. Điều này cũng hiệu quả trong việc chà sạch thủy tinh mà không làm hỏng vật liệu. Nếu cốc thủy tinh của bạn có chất liệu không được tốt lắm thì trước khi sử dụng phương pháp này, bạn nên cho giấm vào và ngâm qua đêm.

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