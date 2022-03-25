Áo khoác của bạn có mùi mồ hôi? Tôi sẽ chỉ bạn 4 cách để khử mùi vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả 'đỉnh của chóp'

Mùi khó chịu: Có một vài cách dễ dàng để loại bỏ mùi mồ hôi trên áo khoác. Tất nhiên, cách tốt nhất là thường xuyên đem quần áo tới tiệm giặt ủi. Tuy nhiên, điều này có thể khá tốn kém. Nếu bạn muốn tiết kiệm số tiền này để sử dụng cho việc khác, và muốn phương pháp ít tốn kém hơn, hãy thử sử dụng phương pháp mà chúng tôi chỉ cho bạn. Với những phương pháp dễ dàng này, áo khoác của bạn sẽ nhanh chóng thơm tho trở lại.

Ảnh minh họa

Những phương pháp dễ dàng

Ảnh minh họa

Giấm và nước: Đổ một lượng lớn giấm và nước ấm vào xô. Đặt áo khoác vào xô và để cho nó thấm hút tốt xô nước đó. Sau đó cho áo khoác vào máy giặt và giặt như bình thường với bột giặt và nước xả vải. Điều này sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn mùi mồ hôi mà áo khoác vẫn giữ được hình dáng và chất lượng.

Ảnh minh họa

Bình xịt: Một cách khác là đổ đầy nước ấm và giấm vào bình xịt. Sử dụng vòi xịt để xịt hỗn hợp giấm và nước vào bên trong và bên ngoài áo khoác. Và treo áo khoác giữa không khí trong lành qua đêm và bạn có thể thấy mùi mồ hôi của bạn đã biến mất hoàn toàn vào ngày hôm sau.

Ảnh minh họa

Xịt khử mùi quần áo: Ngày nay bạn có thể dễ dàng mua được xịt khử mùi quần áo. Trên internet, bạn sẽ thấy rất nhiều người giới thiệu các loại nước xịt dành cho quần áo mà bạn có thể tham khảo. Sử dụng loại xịt này để xịt bên trong và bên ngoài áo khoác và để ngoài không khí qua đêm để khử mùi hôi.

Ngăn đông lạnh: Bạn có áo khoác mới không? Đầu tiên, bạn hãy đặt áo khoác vào tủ lạnh và để nguyên đêm. Bằng cách này có thể ngăn ngừa mùi mồ hôi từ nách hấp thụ vào vải.