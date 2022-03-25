Lý do nên chà vỏ chuối lên bàn chân

Vỏ chuối rất dễ kiếm và rất hữu ích. Nếu nhiệt độ vượt quá nhiệt độ nhất định, thay vì đi giày boot hay giày thể thao bạn hãy đi dép hoặc xăng đan. Điều này sẽ giúp đôi chân của bạn luôn thoải mái và mát mẻ! Ngoài ra, cũng có thể cho người khác xem những đôi dép hay xăng đan đẹp. Tuy nhiên, điều quan trọng là liệu tình trạng chân của bạn có phù hợp với việc tiếp xúc với mùa hè hay không. Nếu không, bạn nên ăn chuối và sử dụng vỏ để áp dụng các mẹo hữu ích sau đây

Vỏ chuối rất dễ kiếm và rất hiệu quả trong việc chăm sóc chân!

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Sức khỏe

Đầu tiên, hãy nói về những lợi ích sức khỏe to lớn của chuối. Ăn hai quả chuối mỗi ngày rất tốt cho cơ thể. Vì chuối chứa nhiều đường nên nếu bạn bị tiểu đường thì phải cẩn thận khi ăn. Nhưng nếu bạn không bị tiểu đường, chuối rất tốt cho bạn! Thường xuyên ăn chuối sẽ cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn, giảm co cứng cơ, giảm các vấn đề về axit dạ dày và cải hoạt động tiêu hóa. Ngoài ra, chuối cũng rất tốt cho những người bị bệnh thiếu máu. Vì vậy, nếu bạn bị thiếu sắt bạn nên ăn chuối.

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Chăm sóc chân

Suốt mùa hè bạn đã ở lâu trong nhà rồi, vậy bạn muốn thấy đôi chân xinh xắn của mình mang xăng đan bước ra ngoài không? Chi phí chăm sóc chân thực sự rất đắt đỏ nên nhiều người sẽ không muốn tiêu tiền của họ vào đó. May mắn thay, có một số mẹo hiệu quả về việc sử dụng chuối cho bàn chân. Chuối rất hiệu quả trong việc chăm sóc chân. Các axit amin và vitamin có trong chuối sẽ nhanh chóng làm mềm và mịn đôi chân khô ráp của bạn.

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Cách làm

Bóc vỏ chuối, ăn phần chuối bên trong sau đó để lại nguyên vỏ. Rửa chân thật sạch và để khô. Tiếp đó, lấy vỏ chuối và chà xát lòng bàn chân vào bên trong vỏ. Nếu làm như vậy thì chất dinh dưỡng mềm mại sẽ được hấp thụ vào lòng bàn chân. Sau đó rửa sạch chân bằng nước ấm hoặc ngâm chân vào trong nước ấm có pha baking soda. Cuối cùng, thoa kem dưỡng thể lên chân và mang vớ sạch vào là xong.

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