Mùa xuân là mùa da đầu dễ bị kích thích bởi tia cực tím mạnh. Ngoài ra, vào mùa xuân, rất nhiều chất cặn, bã tích tụ trên da đầu do bụi mịn, cát vàng và phấn hoa. Cùng tìm các thói quen sinh hoạt để giữ cho da đầu của bạn khỏe mạnh trong thời điểm này nhé!

Ảnh minh họa: Internet Cùng tìm các thói quen sinh hoạt để giữ cho da đầu của bạn khỏe mạnh vào mùa xuân. Nước ấm: Vào mùa xuân, nhiệt độ hàng ngày chênh lệch lớn và tia cực tím hoạt động mạnh khiến da đầu dễ bị khô. Vì vậy, điều quan trọng là phải để da đầu không bị khô. Giáo sư Lee Sang Hoon, thuộc Khoa Da liễu tại Bệnh viện Bucheon của Đại học Soonchunhyang cho biết “Vào mùa xuân, da đầu có xu hướng trở nên khô, vì vậy tốt hơn hết bạn nên tránh những loại dầu gội có chứa nhiều chất tẩy rửa bề mặt làm khô da đầu”. Đó là do thành phần chất tẩy rửa bề mặt tạo bọt sẽ lấy đi lớp dầu trên da đầu và khiến da đầu dễ mất ẩm hơn. Giáo sư nói thêm: “Nếu bạn gội đầu bằng nước nóng, da đầu của bạn sẽ bị khô, vì vậy bạn nên gội bằng nước âm ấm tương tự như nhiệt độ cơ thể”. Bạn nên tránh gội đầu bằng nước nóng là bởi vì nước nóng làm tăng nhiệt độ của da đầu, khiến hơi ẩm bay hơi và làm hỏng protein keratin (protein hình thành nên biểu mô).

Ảnh minh họa: Internet Gội đầu vào buổi tối: Giáo sư Lee Sang Hoon cho biết: "Nếu để nguyên mồ hôi mà bạn đổ trong khi hoạt động ngoài trời vào mùa xuân, mồ hôi, bụi bẩn và chất thải có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn nhọt hoặc rụng tóc. Sau khi kết thúc các hoạt động ngoài trời, nhất định phải lau sạch chất thải, cặn bẩn và mồ hôi rồi mới đi ngủ". Lúc này, điều quan trọng là bạn phải đi ngủ trong trạng thái da đầu đủ khô. Nếu không, da đầu sẽ vẫn ẩm ướt và dễ phát sinh viêm nhiễm và vi khuẩn phát triển. Ảnh minh họa: Internet Hấp thụ đủ chất dinh dưỡng: Vào mùa xuân, chênh lệch nhiệt độ hàng ngày lớn nên da đầu có xu hướng nhạy cảm, bạn nên ăn uống điều độ để có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho da đầu và tóc. Ăn đủ các dưỡng chất, đặc biệt là phải ăn đủ protein, vì đây là thành phần cấu tạo nên tóc. Ngoài ra, bạn có thể chăm sóc tóc bằng cách ăn mầm đậu nành, vì mầm đậu nành có thể ngăn chặn việc sản xuất DHT (dihydrotestosterone), đây là nguyên nhân gây rụng tóc. Mầm đậu nành là estrogen tự nhiên có trong đậu nành. Protein và mầm đậu nành có nhiều trong giá đỗ, đậu phụ và đậu nành.

Ảnh minh họa: Internet Mát xa da đầu: Mát xa có hiệu quả thúc đẩy quá trình bài tiết các chất thải ra khỏi da đầu, từ đó giúp giảm căng thẳng cho chân tóc. Mát xa làm tăng lưu lượng máu đến da đầu và các nang tóc nên giúp tóc phát triển. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì nếu cường độ mát xa quá mạnh có thể ảnh hưởng xấu đến da đầu. Giáo sư Lee Sang Hoon cho biết “Khi mát xa cho da đầu, nên sử dụng các đầu ngón tay chứ không phải móng tay hay dụng cụ, xoa bóp cẩn thận để không gây hại cho sức khỏe của da đầu”. Ảnh minh họa: Internet

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