7 điều cơ bản về cách ăn sushi và cách ứng xử tại các nhà hàng sushi bạn nên biết

Kiến thức hay 25/03/2022 17:10

Khi đi ăn ở các nhà hàng sushi dường như bạn sẽ không được hướng dẫn chi tiết về cách ăn đúng không? Trong bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn ăn sushi đúng cách và các quy tắc ứng xử tại các nhà hàng sushi.

Có 7 điều cơ bản về cách ăn sushi và cách ứng xử tại các nhà hàng sushi bạn nên biết

Để dễ hiểu hơn về cách ăn cũng như cách ứng xử sẽ được giải thích dựa vào câu hỏi và trả lời.

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Câu 1: Ăn sushi bằng đũa hay bằng tay?

Trả lời: Ăn bằng gì cũng được.

Trước đây, nhiều người cho rằng quy tắc ăn sushi là ăn bằng tay nhưng dùng đũa cũng được. Tuy nhiên, về cơ bản người ta cho rằng ăn bằng tay sẽ tốt hơn khi ăn bạn ngồi ăn cùng người lớn tuổi. Tuy ăn sushi bằng tay nhưng bạn sẽ phải dùng đũa cho gắp gừng (thường sắc lát ăn chung với sushi).

Câu 2: Trình tự gọi món, trình tự ăn sushi như thế nào?

Trả lời: Bắt đầu với mực, thịt trắng và các loại thực phẩm có vị nhạt khác sau đó mới gọi các món chứa nhiều dầu mỡ.

Về cơ bản không có quy tắc chung trong việc gọi món nhưng nếu bạn ăn vị đậm trước sẽ khó cảm nhận được vị phía sau nên bạn nên ăn theo thứ tự từ nhạt để cảm nhận sushi ngon hơn.

Bạn có thể bắt đầu ăn từ món ăn yêu thích của mình vì vậy nếu bạn đã quyết định mình muốn ăn gì thì bạn có thể gọi món tùy thích và điều đó không gặp vấn đề gì cả.

Ngoài ra, khi món ăn được phục vụ trong một đĩa và bạn muốn ăn theo thứ tự từ trái sang thì phục vụ sẽ nói với bạn “thứ tự của các nguyên liệu đã được sắp xếp cho bạn là tốt nhất”.

Câu 3: Cách ăn kèm với nước tương và wasabi?

Trả lời: Thêm một ít nước tương vào phần đầu phần sushi.

Khi cho nước tương vào cơm, hạt cơm chuyển sang màu nâu và dễ bị rơi ra. Nếu bạn chấm quá nhiều nước tương thì món sushi chỉ còn lại hương vị nước tương và bạn sẽ không thể thưởng thức được hương vị của các nguyên liệu có trong sushi. Vì vậy, cách chấm nước tương cũng là một trong các nguyên tắc khi ăn sushi bạn cần nhớ.

7 điều cơ bản về cách ăn sushi và cách ứng xử tại các nhà hàng sushi bạn nên biết - Ảnh 2

Đối với sushi, đặt sushi nằm nghiêng sau đó chấm nước tương vào phần nguyên liệu của sushi.

Trong trường hợp khi ăn Gunkanmaki (sushi quấn rong biển bên ngoài), nếu bạn đặt xuống ngay nguyên liệu sẽ rơi ra vì vậy hãy cho nước tương vào các lát gừng và thêm một chút lên nguyên liệu.

Nếu bạn không thích ăn wasabi thì đừng ăn nếu không thể. Nếu bạn không ăn được hãy nói với phục vụ “không lấy wasabi” khi gọi món.

Câu 4: Cách đưa sushi vào miệng thế nào?

Trả lời: Cầm như thế rồi quay lại ăn với vật liệu trên sushi úp xuống

Bạn có thể dùng tay hoặc đũa nhưng cố gắng bỏ vào miệng một lần. Không nên cắn nhỏ ra mà ăn trong một lần, đây cũng là một trong những nguyên tắc khi ăn sushi.

Câu 5: Ăn Gunkanmaki sushi và Maki sushi như thế nào?

Trả lời: Gunkanmaki dùng dưa chuột kèm thêm xì dầu. Sushi Maki chấm với nước tương ở giữa rong biển và cơm.

Các thành phần như trứng cá hồi, nhím biển và Negitoro (là món làm từ thịt xung quanh xương sống của cá ngừ được nạo và băm nhuyễn, đặt lên trên cơm) có khả năng bị trào ra khi bạn nắm chặt nên thường được bọc trong rong biển nhưng nếu bạn thêm nước tương vào quá nhiều phần nguyên liệu trong sushi sẽ rơi ra.

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Để ăn sushi trông đẹp mắt hơn, Gunkanmaki nên “chan” thay vì “chấm” trực tiếp vào nước tương. Cho một ít dưa chuột, xì dầu lên trên các nguyên liệu cho món ăn được đẹp mắt và tinh tế hơn.

Việc thêm nước tương thấm vào rong biển cũng rất khó, vì vậy bạn có thể cho nước tương vào cơm sushi và các nguyên liệu khác. Nhưng cũng sẽ không có vấn đề gì nếu ạn chỉ chấm với rong biển.

Câu 6: Cách ăn Chirashi sushi như thế nào?

Trả lời: Bạn có thể dùng đũa chấm nguyên liệu với nước tương rồi để lại ăn chung với cơm.

Nếu bạn rưới nước tương trực tiếp, nước tương sẽ chìm xuống dưới cùng của cơm, vì vậy hãy chấm nguyên liệu trước.

Nếu nguyên liệu lớn như sashimi thường sẽ ăn nguyên liệu trước và cơm sau.

Bởi vì sợ rắc rối khi phải thêm nước tương nhiều lần nên đã thêm nước tương trong một lần nhưng đừng làm thế. Lưu ý chỉ để lượng vừa ăn.

7 điều cơ bản về cách ăn sushi và cách ứng xử tại các nhà hàng sushi bạn nên biết - Ảnh 4

Nếu bạn có phần Chirashi sushi đặt trong khay gỗ bạn không nên cầm khay lên hoặc dùng tay hứng phía dưới khi ăn. Bạn có thể cho vào đĩa nhỏ rồi cầm bằng tay trái.

Câu 7: Ăn gừng như thế nào là đúng cách

Trả lời: Khi bạn muốn ăn thứ gì đó có vị nhạt sau khi ăn thức ăn cố vị nồng trước đó chẳng hạn như cá ngừ béo, hãy làm mới miệng bằng việc ăn một lát gừng.

Sushi sử dụng rất nhiều cá sống, gừng được cho là có "tác dụng khử mùi" và "khử trùng hiệu quả" ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, vì vậy hiện nay nó là thứ không thể thiếu khi ăn sushi.

Ngoài ra, nếu bạn ăn nó sau khi các thành phần có nhiều dầu mỡ hoặc vị đậm đà, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và có thể ăn được món tiếp theo. Ăn gừng sau khi ăn sushi có tác dụng làm cho nguyên liệu sau ngon mà không bị lẫn mùi vị của nguyên liệu trước.

Theo Jalan.net

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