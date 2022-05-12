5 lợi ích của trà gừng mà bạn nên biết

Kiến thức hay 12/05/2022 17:39

Một tách trà gừng là liều thuốc tốt nhất trong giai đoạn chuyển mùa, khi mà nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch nhau.

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Ảnh minh họa: Internet

Một tách trà gừng là liều thuốc tốt nhất trong giai đoạn chuyển mùa, khi mà nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch nhau. Gừng có chứa các thành phần sinh nhiệt làm ấm cơ thể. Chính vì những thành phần này mà gừng có tác dụng đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và cải thiện lưu lượng máu.

Tuy nhiên, nếu ăn nhiều gừng, dịch vị có thể tiết ra quá nhiều làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Dựa trên số liệu của trang thông tin sức khỏe, hãy cùng tìm hiểu 5 tác dụng của trà gừng.

Giảm triệu chứng cảm lạnh

Người ta thường cho rằng uống trà gừng trong giai đoạn đầu của cảm lạnh. Điều này là do gingeron và dầu gừng là các thành phần cay của gừng có tác dụng làm cho bạn đổ mồ hôi. Ngoài ra, gingerol và ginsiberen là những thành phần tạo ra mùi thơm của gừng có tác dụng tiêu viêm, long đờm và làm ấm cơ thể nên rất tốt để giảm các triệu chứng ban đầu của cảm lạnh. Nó cũng giúp điều trị chứng lạnh người và đau dây thần kinh.

Cải thiện tiêu hóa

Trà gừng là một loại thực phẩm cổ điển có tác dụng đáng ngạc nhiên đối với tiêu hóa. Trà gừng không chỉ giúp giảm viêm trong cơ thể mà còn giúp làm dịu cơn buồn nôn và giảm chuột rút. Nó cũng hỗ trợ quá trình tiêu hóa và thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Giảm các triệu chứng đầy hơi

Gừng là một loại thảo mộc chống viêm và kháng khuẩn đã được sử dụng như một loại thuốc làm dịu dạ dày từ lâu. Gừng có chứa một loại enzym tiêu hóa gọi là ginsengbain có tác dụng phân hủy protein. Nó cũng giúp bảo vệ dạ dày và giảm mức cholesterol.

Duy trì cảm giác no và giảm đau

Những người uống trà gừng vào bữa sáng ít đói hơn và cảm thấy no sau vài giờ so với những người không uống. Cũng có nghiên cứu cho thấy rằng uống trà gừng sau khi tập thể dục mạnh có thể giảm đau. Những vận động viên nữ ăn 3g gừng mỗi ngày sẽ ít bị đau cơ hơn sau sáu tuần so với những người không ăn.

Phòng chống say tàu xe

Đó là chứng say tàu xe gây khó khăn cho hành khách khi di chuyển trong thời gian dài. Trên ô tô, tàu hỏa hoặc máy bay, đặc biệt là trên thuyền, cảm giác buồn nôn chóng mặt khi say xe làm cơ thể bạn trở nên mệt mỏi, khó chịu. Lý do bạn bị say tàu xe là do não bộ của bạn bối rối không biết cơ thể bạn có đang chuyển động hay không.

Các tín hiệu xung đột từ các cơ quan và mắt của bạn làm não bộ bị nhầm lẫn, gây ra chứng say tàu xe. Một tách trà gừng có thể giúp ngăn ngừa chứng say tàu xe.

(Theo Kormedi)

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