5 lợi ích của trà gừng mà bạn nên biết

Giảm các triệu chứng đầy hơi

Gừng là một loại thảo mộc chống viêm và kháng khuẩn đã được sử dụng như một loại thuốc làm dịu dạ dày từ lâu. Gừng có chứa một loại enzym tiêu hóa gọi là ginsengbain có tác dụng phân hủy protein. Nó cũng giúp bảo vệ dạ dày và giảm mức cholesterol.

Duy trì cảm giác no và giảm đau

Những người uống trà gừng vào bữa sáng ít đói hơn và cảm thấy no sau vài giờ so với những người không uống. Cũng có nghiên cứu cho thấy rằng uống trà gừng sau khi tập thể dục mạnh có thể giảm đau. Những vận động viên nữ ăn 3g gừng mỗi ngày sẽ ít bị đau cơ hơn sau sáu tuần so với những người không ăn.

Phòng chống say tàu xe

Đó là chứng say tàu xe gây khó khăn cho hành khách khi di chuyển trong thời gian dài. Trên ô tô, tàu hỏa hoặc máy bay, đặc biệt là trên thuyền, cảm giác buồn nôn chóng mặt khi say xe làm cơ thể bạn trở nên mệt mỏi, khó chịu. Lý do bạn bị say tàu xe là do não bộ của bạn bối rối không biết cơ thể bạn có đang chuyển động hay không.

Các tín hiệu xung đột từ các cơ quan và mắt của bạn làm não bộ bị nhầm lẫn, gây ra chứng say tàu xe. Một tách trà gừng có thể giúp ngăn ngừa chứng say tàu xe.

(Theo Kormedi)