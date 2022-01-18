Tấm panel mái là gì? Mua tấm panel lợp mái ở đâu tốt?

Không gian sống 18/01/2022 17:21

Sử dụng tấm panel mái là một trong những giải pháp cho các công trình trong việc chống nóng, chống ồn. Vậy giá thành của loại vật liệu này như thế nào?

Kinh tế xã hội ngày càng phát triển cùng với các công trình xây dựng ưu tiên sử dụng những vật liệu có trọng lượng nhẹ, giá thành rẻ cùng với các sử dụng đơn giản. Một trong những vật liệu được nhiều công trình sử dụng nhất hiện nay chính là tấm panel mái.

Vậy loại vật liệu này có giá thành như thế nào mà được nhiều người sử dụng đến như vậy? Theo dõi bài “[Báo Giá] Tấm panel mái, tấm panel lợp mái - Giá Tốt Nhất” để hiểu rõ hơn về loại vật liệu này nhé!

Tấm panel mái được hiểu là gì?

Loại sản phẩm này còn được biết đến với cái tên là tấm penal được sử dụng để lợp mái được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Hàn Quốc. Nhờ vào loại vật liệu này mà các công trình xây dựng tiết kiệm được 1 khoản chi phí khá lớn và dễ dàng thi công, lắp đặt.

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Hình ảnh tấm máp panel lợp mái trong thực tế

Tấm panel lợp mái có cấu tạo với 2 mặt được thiết kế để chống nóng, chống tiếng ồn làm từ tôn. Ngoài ra, tấm panel mái còn được sản xuất bằng nhiều chất liệu khác như: Xốp EPS, tấm PU, bông thủy tinh hay bông khoáng tùy từng loại.

Ở phần mặt trên của sản phẩm có cấu tạo là những đường gân có tác dụng làm tăng độ cứng cáp. Phần mặt dưới được thiết kế bằng phẳng hoặc sóng nhỏ có công dụng trần nhòa. Những mũi sóng được thiết kế rộng rãi để gia tăng diện tích thoát nước và chống dột.

Tìm hiểu thông số kỹ thuật của tấm panel mái lợp mái

Cùng đi tìm hiểu những thông số kỹ thuật liên quan đến tấm panel để người đọc có thể hiểu rõ sản phẩm này hơn cũng như có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp cho công trình của mình.

Chất liệu cấu tạo của sản phẩm

Như đã nói ở trên thì tấm panel mái được làm từ nhiều chất liệu khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn loại phù hợp. Thông thường, người ta sẽ sử dụng tấm panel từ:

Tấm panel mái là gì? Mua tấm panel lợp mái ở đâu tốt? - Ảnh 2

Kích thước của tấm panel mái

  • Bề mặt trên cùng được làm từ tôn và được tô lên 1 lớp sơn phù hợp. Độ dày của phần mặt trên này thường từ 0.4 – 0.5mm.
  • Ở phần bề mặt dưới cùng cũng được làm bằng tôn và mạ màu. Chúng có độ dày khoảng 0.35 – 0.5mm.
  • Phần lõi ở chính giữa thường được làm từ chất liệu như: Xop EPS có trọng lượng khoảng 12 – 20kg hay loại PU có trọng lượng từ 38 – 45 kh/m3 hoặc loại bông khoáng có trọng lượng từ 80 – 120kg/m3.

Kích thước của sản phẩm

Hầu hết các tấm panel lợp mái thường có kích thước như sau: Chiều dài nhỏ hơn 12m để thuận tiện trong việc di chuyển và lắp đặt. Chiều rộng được làm trong khuôn khổ hữu dụng là 1m. Về độ dày thù có nhiều loại từ 50, 75, 100 đến 200mm.

Ưu điểm của những tấm panel lợp mái là gì?

Sở dĩ những tấm panel lợp mái được ứng dụng nhiều trong đời dòng hiện nay bởi loại sản phẩm này sở hữu nhiều ưu điểm như:

Tấm panel mái là gì? Mua tấm panel lợp mái ở đâu tốt? - Ảnh 3

Vật liệu tấm lợp mái panel được ứng dụng trong thực tế

  • Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt: Vì được làm từ những loại vật liệu cách nhiệt, cách âm nên tấm panel mái cũng có công dụng cách âm, cách nhiệt.
  • Tiết kiệm chi phí: Được làm từ chất liệu cấu tạo không quá tắt, cấu tạo đơn giản nên chi phí loại vật liệu này trên thị trường khá rẻ.
  • Chịu lực tốt: Vì được cấu tạo từ nhiều lớp nên sản phẩm này có khả năng chịu lực cực kỳ tốt.

Ngoài ra, vật liệu panel mái còn có những ưu điểm vượt trội khác như: Tính thẩm mỹ cao, khả năng thoát nước tốt, tiết kiệm và có thể tái sử dụng, an toàn, không chứa hóa chất độc hại.

Tấm panel mái, tấm panel lợp mái giá bao nhiêu?

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều tấm lợp panel khác nhau và sản phẩm này được phân loại theo chất liệu cấu tạo hoặc kích thước sản phẩm,… mà mức giá thành của chúng sẽ khác nhau.

Để mua được 1 sản phẩm tốt và giá thành hợp lý, tốt hơn hết người dùng nên tham khảo các loại tấm panel mái trên thị trường cũng như tìm hiểu nhiều đại lý, nhà phân phối, cung cấp khác nhau để có thể so sánh và tìm ra sản phẩm phù hợp.

Địa chỉ mua tấm panel mái, tấm panel lợp mái chính hãng, uy tín

Để chọn lựa được những tấm mái panel phù hợp, khách hàng ngoài việc tìm hiểu các thông số kỹ thuật, chất liệu, giá thành,… thì bạn cũng nên tìm và mua ở những địa chỉ phân phối, cung cấp uy tín để tránh hàng giả, kém chất lượng.

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VIETNHATCORP - Địa chỉ cung cấp vật liệu tấm panel chất lượng, giá rẻ tại TP. HCM

Một trong những địa chỉ được khách hàng đánh giá cao cả về chất lượng lẫn giá thành sản phẩm thì phải kể đến đơn vị cung cấp VIETNHATCORP. Đây là một trong những địa điểm chuyên phân phối những loại vật liệu chống nóng, chống cháy, chống ồn hiệu quả.

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Tấm panel mái là gì? Mua tấm panel lợp mái ở đâu tốt? - Ảnh 5

Nếu đang đặt thứ này trên nóc tủ lạnh thì bỏ ngay nếu không muốn tiền bạc nhanh thất thoát

Nếu đang đặt thứ này trên nóc tủ lạnh thì bỏ ngay nếu không muốn tiền bạc nhanh thất thoát

Đừng để những thứ quen thuộc này chèn ép tài vận của gia đình bạn.

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Từ khóa:   cách âm cách nhiệt chống cháy

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