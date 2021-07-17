“Soi” biệt thự 24 triệu USD của con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Biệt thự được xây dựng vào năm 1994. Về cơ bản, ngôi nhà vẫn giữ nguyên kết cấu và kiến trúc tân cổ điển của Pháp dù trải qua nhiều lần tu sửa. Theo NYPost, sau khi mua lại, vợ chồng Ivanka đang tiến hành cải tạo lại khu biệt thự. Các bồn tắm ngoài trời đã được rút hết nước. Sân sau cũng đang được thiết kế lại.

Theo NYPost, sau khi mua lại, vợ chồng Ivanka đang tiến hành cải tạo lại khu biệt thự.

Căn biệt thự trước đó thuộc về tỷ phú Alex Meruelo và vợ ông – bà Liset Meruelo, tọa lạc trên khu đất hơn 5.000m2, quy mô gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm với diện tích sử dụng hơn 790m2, Realtor đưa tin.

Ivanka Trump và Jared Kushner đã mua một ngôi nhà mới ở Florida có giá 24 triệu USD,

Realtor cho biết trần nhà biệt thự có kiến trúc hình vòm, cao hơn 7m; kết cấu gồm phòng sinh hoạt chung, phòng chiếu phim, phòng làm việc, phòng tập thể dục, 1 phòng ngủ master và 2 phòng WC. Trong đó, mỗi phòng ngủ chính đều có hai nhà tắm lớn, được trang bị đầy đủ. Tại phòng khách chính, một chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn được treo trên trần nhà. Cầu thang đôi được bố trí ngay vị trí trung tâm.

Sân vườn xanh mát trước nhà giúp không gian khoáng đạt hơn

Xung quanh biệt thự còn có khu sân vườn thoáng đãng, hồ bơi phong cách resort, bến du thuyền, sân golf, club… đảm bảo cuộc sống sang trọng, tiện nghi nhất.

Được Forbes mệnh danh là “mảnh đất vàng” quy tụ những nhân vật giàu có, nổi tiếng chọn làm nơi an cư lý tưởng, có thể kể đến gồm nhà đầu tư tỷ phú Carl Icahn và siêu mẫu Adriana Lima, ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady và siêu mẫu Gisele Bündchen…

Một doanh nhân cũng vừa mua lại căn nhà của người dẫn chương trình truyền hình Don Francisco gần đó với giá hơn 20 triệu USD. Ngay sau đó mức giá đã tăng lên gần 55 triệu USD. Điều này khẳng định bất động sản trên đảo thật sự rất “nóng”.

Mỗi phòng ngủ chính đều có hai nhà tắm lớn, được trang bị đầy đủ

Vào cuối năm ngoái, Ivanka đã mua một lô đất trị giá 30 triệu USD tại Indian Creek – “boongke của các tỷ phú”, TP Miami, bang Florida. Tuy nhiên, Page Six tiết lộ vợ chồng cô đã không tạo thiện cảm tốt với hàng xóm và không được chào đón tại CLB Đồng quê Indian Creek – một trong những sân golf hàng đầu của bang. Được biết, hiện gia đình Ivanka vẫn sống tại chung cư cho thuê Arte Surfside ở Miami.

Ivana Marie "Ivanka" Trump là đứa con thứ hai của Tổng thống Trump và người vợ đầu. Hiện cô là nữ doanh nhân người Mỹ, giữ chức Cố vấn Tổng thống từ năm 2017 đến năm 2021 cho cha cô. Cô còn giữ trọng trách Chánh văn phòng Sáng kiến Kinh tế và Khởi nghiệp. Cô cải đạo trước khi kết hôn với Jared Kushner vào năm 2009.