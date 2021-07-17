“Soi” biệt thự 24 triệu USD của con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Không gian sống 17/07/2021 06:00

Theo Real Deal (trang tin tức BĐS New York) tiết lộ, Ivanka Trump cùng chồng là Jared Kushner đã “tậu” căn biệt thự phong cách Pháp tại Vịnh Biscayne, TP Miami, bang Floria trị giá hàng chục USD. Ngôi nhà nằm trên một hòn đảo nơi chỉ có khoảng 40 căn được xây dựng và có bảo vệ canh cổng 24/7 riêng tư đẳng cấp.

“Soi” biệt thự 24 triệu USD của con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 1Ivanka Trump và Jared Kushner đã mua một ngôi nhà mới ở Florida có giá 24 triệu USD,

Căn biệt thự trước đó thuộc về tỷ phú Alex Meruelo và vợ ông – bà Liset Meruelo, tọa lạc trên khu đất hơn 5.000m2, quy mô gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm với diện tích sử dụng hơn 790m2, Realtor đưa tin.

“Soi” biệt thự 24 triệu USD của con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 2Theo NYPost, sau khi mua lại, vợ chồng Ivanka đang tiến hành cải tạo lại khu biệt thự.

Biệt thự được xây dựng vào năm 1994. Về cơ bản, ngôi nhà vẫn giữ nguyên kết cấu và kiến trúc tân cổ điển của Pháp dù trải qua nhiều lần tu sửa. Theo NYPost, sau khi mua lại, vợ chồng Ivanka đang tiến hành cải tạo lại khu biệt thự. Các bồn tắm ngoài trời đã được rút hết nước. Sân sau cũng đang được thiết kế lại.

“Soi” biệt thự 24 triệu USD của con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 3Kiến trúc mái vòm đặc trưng kiểu Pháp tôn vinh nét sang trọng của căn biệt thự

Realtor cho biết trần nhà biệt thự có kiến trúc hình vòm, cao hơn 7m; kết cấu gồm phòng sinh hoạt chung, phòng chiếu phim, phòng làm việc, phòng tập thể dục, 1 phòng ngủ master và 2 phòng WC. Trong đó, mỗi phòng ngủ chính đều có hai nhà tắm lớn, được trang bị đầy đủ. Tại phòng khách chính, một chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn được treo trên trần nhà. Cầu thang đôi được bố trí ngay vị trí trung tâm.

“Soi” biệt thự 24 triệu USD của con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 4Hồ bơi phong cách resort ngay sau nhà đảm bảo riêng tư

“Soi” biệt thự 24 triệu USD của con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 5

Sân vườn xanh mát trước nhà giúp không gian khoáng đạt hơn  

Xung quanh biệt thự còn có khu sân vườn thoáng đãng, hồ bơi phong cách resort, bến du thuyền, sân golf, club… đảm bảo cuộc sống sang trọng, tiện nghi nhất.

Được Forbes mệnh danh là “mảnh đất vàng” quy tụ những nhân vật giàu có, nổi tiếng chọn làm nơi an cư lý tưởng, có thể kể đến gồm nhà đầu tư tỷ phú Carl Icahn và siêu mẫu Adriana Lima, ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady và siêu mẫu Gisele Bündchen…

Một doanh nhân cũng vừa mua lại căn nhà của người dẫn chương trình truyền hình Don Francisco gần đó với giá hơn 20 triệu USD. Ngay sau đó mức giá đã tăng lên gần 55 triệu USD. Điều này khẳng định bất động sản trên đảo thật sự rất “nóng”.

“Soi” biệt thự 24 triệu USD của con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 6Mỗi phòng ngủ chính đều có hai nhà tắm lớn, được trang bị đầy đủ

Vào cuối năm ngoái, Ivanka đã mua một lô đất trị giá 30 triệu USD tại Indian Creek – “boongke của các tỷ phú”, TP Miami, bang Florida. Tuy nhiên, Page Six tiết lộ vợ chồng cô đã không tạo thiện cảm tốt với hàng xóm và không được chào đón tại CLB Đồng quê Indian Creek – một trong những sân golf hàng đầu của bang. Được biết, hiện gia đình Ivanka vẫn sống tại chung cư cho thuê Arte Surfside ở Miami.

Ivana Marie "Ivanka" Trump là đứa con thứ hai của Tổng thống Trump và người vợ đầu. Hiện cô là nữ doanh nhân người Mỹ, giữ chức Cố vấn Tổng thống từ năm 2017 đến năm 2021 cho cha cô. Cô còn giữ trọng trách Chánh văn phòng Sáng kiến Kinh tế và Khởi nghiệp. Cô cải đạo trước khi kết hôn với Jared Kushner vào năm 2009. 

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Mới đây, trên trang cá nhân Nguyễn Quốc Vũ (chồng doanh nhân – ca sĩ Đoàn Di Băng) vừa hé lộ những thông tin chính thức về biệt phủ triệu đô “gây bão” thời gian qua.

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