SCG trúng 3 gói thầu trị giá 33 nghìn tỷ đồng

Mới đây, Công ty CP Xây dựng Smart Construction Group (SCG) vừa trúng thầu 3 dự án cao cấp do Sunshine Homes phát triển với tổng giá trị các gói thầu lên đến 33 nghìn tỷ đồng. Theo đó, SCG sẽ là tổng thầu thi công các hạng mục xây dựng của 3 dự án, bao gồm: Sunshine Empire (11 nghìn tỷ), Sunshine Crystal River (6 nghìn tỷ) và Sunshine Heritage Resort (16 nghìn tỷ). Cả 3 dự án đều tọa lạc tại những khu đất vàng của Hà Nội.

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với các doanh nghiệp trước “cơn bão” dịch bệnh Covid trên toàn cầu. Đã có hàng loạt công ty phá sản, nhiều Tập đoàn lớn cũng phải lao đao. Trong bối cảnh đó, 33 nghìn tỷ đồng - gói thầu mà SCG nhận được là một con số không hề nhỏ đối với một tổng thầu xây dựng. Việc bắt tay hợp tác lần này không chỉ chứng minh được năng lực cạnh tranh đáng gờm của SCG mà còn cho thấy tiềm lực tài chính mạnh mẽ của cả SCG lẫn Sunshine Homes.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên SCG hợp tác với Sunshine Homes. Trước đó, nhà phát triển BĐS này đã tin tưởng giao cho SCG làm tổng thầu thi công nhiều dự án quy mô lớn như: Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Golden River, Sunshine Diamond River…

Chia sẻ về lý do tiếp tục lựa chọn SCG làm tổng thầu các công trình trọng điểm, đại diện Sunshine Homes cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao năng lực thi công của SCG qua những dự án công ty đã và đang thực hiện. Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông minh, SCG không chỉ đảm bảo an toàn, chất lượng kỹ mỹ thuật mà còn tối ưu hóa thời gian và chi phí cho chủ đầu tư. Sunshine Homes tin tưởng rằng, cách làm khác biệt của SCG sẽ mang đến hiệu quả cao nhất cho công trình.”

SCG đồng kiến tạo 3 dự án ấn tượng cùng Sunshine Homes

Một điểm trùng hợp đối với 3 dự án mà SCG vừa trúng thầu đó là cả 3 đều là những dự án mở màn cho các dòng sản phẩm riêng biệt mà Sunshine Homes đang triển khai: Sunshine Empire mở màn cho sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng nội đô, Sunshine Crystal River mở đầu cho dòng biệt thự Sky Villas đẳng cấp, và Sunshine Heritage Resort đánh dấu bước đi tiên phong của Sunshine Homes trong việc phát triển BĐS nghỉ dưỡng gắn liền với di sản văn hóa.

Sunshine Empire là Tổ hợp Tháp tài chính – Khách sạn – Trung tâm thương mại được Sunshine Homes xây dựng với kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô. Có tổng mức đầu tư lên đến 20 nghìn tỷ đồng, Sunshine Empire được đánh giá cao nhờ vị trí đắc địa, tọa lạc ngay trong KĐT Nam Thăng Long - khu vực có tốc độ phát triển nhanh chóng và quy tụ tầng lớp cư dân giàu có bậc nhất Thủ đô. Nơi đây còn nằm sát tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông với sân bay quốc tế Nội Bài và dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm. Khu vực này được dự đoán sẽ là tâm điểm sinh sống của cộng đồng chuyên gia nước ngoài dịch chuyển theo làn sóng đầu tư đến Việt Nam trong thời gian tới.

Khách sạn 6 sao Sunshine Empire sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn khắt khe của Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới – Accor Group

Dự án thứ 2 của Sunshine Homes mà SCG trúng thầu là Sunshine Crystal River - Tổ hợp Sky Villas đầu tiên tại Hà Nội. Được biết, Sunshine Crystal River sở hữu những ưu điểm nổi trội, thỏa mãn mong muốn, nhu cầu của giới nhà giàu cũng như đáp ứng đầy đủ tiêu chí chuẩn mực khắt khe của bất động sản siêu sang. SCG được Sunshine Homes tin tưởng lựa chọn làm tổng thầu thi công với mức 6 nghìn tỷ đồng.

Dự án Sunshine Crystal River có tổng mức đầu tư 12 nghìn tỷ đồng

Cuối cùng là Sunshine Heritage Resort – dự án tiên phong của dòng sản phẩm Sunshine Heritage vừa gây xôn xao thị trường những ngày vừa qua của Sunshine Homes. Với tổng mức đầu tư 30 nghìn tỷ đồng, dự án này đánh dấu lần đầu tiên thị trường bất động sản Việt đón nhận một tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng - giải trí thông minh tiêu chuẩn 6 sao trải dài khắp Bắc - Trung - Nam, được lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa di sản và cảnh sắc thiên nhiên “có một không hai” của dải đất hình chữ S. Đây cũng là chuỗi dự án hiếm hoi trên thị trường được định vị bởi các sản phẩm biệt thự “Second home” với sổ đỏ lâu dài, hứa hẹn trở thành “thỏi nam châm” thu hút giới đầu tư, khuấy đảo thị trường.

SCG sẽ đơn vị thi công xây dựng nên những công trình biểu tượng tại Sunshine Heritage Resort

Liên tiếp trúng thầu các dự án “khủng”, những dự án được thị trường kỳ vọng và đánh giá cao là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực của SCG. Được Sunshine Homes tin tưởng giao trọng trách tổng thầu thi công của 3 dự án quan trọng, đại diện SCG quyết tâm sẽ dồn tâm huyết, ứng dụng những công nghệ, những trang thiết bị hiện đại nhất, đảm bảo xây nên những công trình với chất lượng hoàn hảo, mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng.