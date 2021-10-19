Nhớ kĩ đừng quên 3 lưu ý phong thủy khi mua nhà cũ kẻo vận trình gia chủ sa sút nghiêm trọng - Removed

Khi cần lưu ý một số vấn đề về mặt phong thủy, gia chủ đừng quên những lưu ý sau kẻo tiền bạc tiên tán, làm ăn thất bát.

Cửa chính biến dạng

Đây có thể coi là một trong những điều quan trọng nhất khi bạn mua lại nhà cũ.

Trong những điểm trên thì có thể nói, cửa chính là vị trí quan trọng nhất. Phong thủy cửa chính có tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận thế của gia chủ, mà qua hình dáng của cửa chúng ta có thể đoán định phần nào tính chất phong thủy này.

Thông thường, nếu khung cửa bị biến dạng hay cong vẹo, có nhiều khe hở… thì bạn cần hết sức lưu tâm. Đó có thể là dấu hiệu của căn nhà có phong thủy không tốt, đã lâu không có người ở, nguyên khí tiêu tan, lại mang theo sát khí. Cần thận trọng cân nhắc nếu căn nhà bạn định mua có hiện tượng này.

Ảnh minh họa: Internet

Vị trí ngôi nhà

Dù nhà mới hay cũ, chưa cần bàn qua vấn đề giá cả hay kiến trúc thì vị trí địa lý của ngôi nhà là yếu tố hàng đầu mà ai mua nhà cũng phải quan tâm. Tuy nhiên, rất nhiều người bỏ qua yếu tố này hay xem nhẹ nó, sau đó dẫn đến những trở ngại trong sinh hoạt thường ngày của cả gia đình.

Do vậy, khi mua nhà, bạn cần cân nhắc xem ngôi nhà này có gần nơi làm việc, gần trường học của con, gần bệnh viện, chợ, siêu thị... hay không, bởi cuộc sống của gia đình bạn phụ thuộc rất nhiều vào vị trí ngôi nhà.

Môi trường xung quanh

Nhiều người quan tâm đến việc đất có đẹp, bằng phẳng, nở hậu, có đồi núi cản trở, có nằm trong khu vực nhiều khí thải hay có nhà máy gây chấn động hay không.Thế nhưng, việc này ít ảnh hưởng đối với nhà phố hay căn hộ chung cư. Bạn vẫn nên xem xét về yếu tố này khi có ý định mua lại nhà ở các khu vực dân cư mới phát triển hoặc có ý định xây mới hoàn toàn khu vực đất đó.

Ngoài ra khi mua nhà cũ phải xem xét kỹ các vấn đề môi trường xung quanh nhà và quan hệ hàng xóm. Điểm cốt yếu của phong thuỷ là trời, đất và con người hoà hợp nhau, vì môi trường khu vực có nhà cũ lộn xộn hơn so với khu vực nhà mới xây cất. Nhân tố môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tốt xâu của chất lượng cuộc sống người ở sau này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nho-ki-dung-quen-3-luu-y-phong-thuy-khi-mua-nha-cu-keo-van-trinh-gia-chu-sa-sut-nghiem-trong-431757.html