Lọ hoa trên bàn thờ đặt bên trái hay bên phải mới chuẩn? Chú ý đừng để làm sai tránh mất tài lộc

Phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên đã có từ rất lâu đời, đây là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Lọ hoa là một trong những vật phẩm quan trọng không thể thiếu, tạo nên sự trang trọng, ấm cúng và linh thiêng cho không gian thờ cúng. Tuy nhiên, lọ hoa nên đặt bên nào trên bàn thờ là hợp phong thủy và đem lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình là nỗi băn khoăn của nhiều người. Hãy lắng nghe chuyên gia phong thuỷ giải đáp điều này, một việc làm đơn giản nhưng nhiều nhà làm sai.

Bên cạnh đó, ít ai biết rằng bình hoa không chỉ có tác dụng để cắm hoa mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt là dâng lên những điều tốt đẹp nhất cho ông bà tổ tiên. Nhiều gia đình thường chọn hoa tươi để cắm vào bình nhưng cũng có nhiều gia đình lại thích hoa sen đồng bởi vẻ đẹp trường tồn của nó.

Lọ hoa là một trong những vật phẩm quan trọng không thể thiếu trên bàn thờ. Nó giúp tạo nên sự trang trọng, ấm cúng và linh thiêng cho không gian thờ cúng. Vào mỗi dịp tết đến xuân về, ngày rằm, mùng 1 hay ngày đặc biệt thì con cháu lại dâng hương đèn lên bàn thờ và đi cùng với nén hương thì không thể thiếu lọ hoa, như bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên và các vị thần linh.

Lọ hoa trên bàn thờ còn được là lộc bình có kích thước nhỏ. Đặt lộc bình ở hai bên bàn thờ tạo ra sự trang trọng cho không gian thờ cúng. Ngoài ra, việc đặt bình hoa bằng gốm sứ trên bàn thờ cũng mang ý nghĩa tụ tài, lưu giữ sinh khí tốt đẹp của đất trời. Mỗi khi đến ngày lễ, các gia đình sẽ chuẩn bị những bình hoa tươi đẹp mặt để lên bàn thờ, vừa mang lại cảm giác trang trọng vừa đem đến mùi hương dễ chịu.

Đặt lọ hoa bên trái hay bên phải bàn thờ?

Tùy theo số lượng lọ hoa đặt trên bàn thờ nên có các cách đặt phù hợp riêng

Lọ hoa trên bàn thờ đặt bên nào là câu hỏi được đông đảo mọi người quan tâm. Tùy theo số lượng lọ hoa đặt trên bàn thờ nên có các cách đặt phù hợp riêng như sau:

Độc bình (1 bình/lọ)

Theo tìm hiểu về kiến thức tâm linh Việt, ông cha ta từ xưa đã truyền dạy rằng, lọ hoa đặt trên ban thờ cần phải tuân theo quy tắc, không thể để lộn xộn.

Nếu bàn thờ chỉ đặt một lọ hoa, cần tuân theo nguyên tắc “Đông bình Tây quả”, tức bình hoa đặt phía Đông, hoa quả đặt phía Tây.

Đây là nguyên tắc bài trí hoa quả, lọ hoa trên bàn thờ có từ xa xưa mà ông cha ta đã truyền dạy về việc phụng kính tổ tiên cho phù hợp, ngõ hầu con cháu sau này làm điểm tựa để hồi cố ông bà tổ tiên.

Nguyên tắc này bắt nguồn từ quy luật tự nhiên, mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây, cây cối phải đơm hoa rồi mới cho trái. Chính vì vậy, khi bài trí đồ thờ cúng, thì lọ hoa phải được đặt hướng Đông, còn mâm ngũ quả đặt phía Tây, như vậy mới đúng theo quy luật đất trời.

Các xác định trái phải trên bàn thờ theo hướng Đông - Tây như sau: từ trong bàn thờ nhìn ra tức bên trái của ông bà là phía Đông (dùng theo từ Hán Việt tả tức là phía đông), vậy đối xứng với bên tả là bên hữu, tức bên phải của ông bà gọi là phía Tây. Đây quan niệm chung từ xưa đến nay.

Nếu bàn thờ gia tiên được bài trí, hướng ra cửa chính là hướng Nam, thì phía tay trái bàn thờ là hướng Đông, phía tay phải là hướng Tây.

Như vậy, bài trí lọ hoa bên trái (hướng Đông) để khi có gió Đông, Đông Nam thổi vào, hương hoa sẽ tỏa khắp không gian ban thờ. Đặt đĩa quả bên tay phải (hướng Tây) để vừa tiện cho việc trưng bày ngũ quả, vừa tiện cho ông bà dùng.

- Hướng Đông đặt lọ hoa tượng trưng cho mùa xuân đơm hoa.

- Hướng Tây tượng trưng cho mùa Thu – Thu liễm – nơi kết trái, mong muốn gia đình có thêm tài lộc, con cháu thịnh vượng, thành đạt và sung túc.

Song bình (2 bình/lọ)

Nếu bàn thờ gia tiên có 2 lọ hoa, gia chủ có thể sắp xếp hai bên đối xứng và đặt mâm bồng hoa quả ở giữa trước bát hương.

Như vậy cũng không làm mất ý nghĩa tâm linh mà còn tạo nên sự cân đối và thanh mát cho bàn thờ.

Tùy kích cỡ bàn thờ và tùy nhà, phong tục tập quán và tùy công việc tâm linh mà gia chủ bày lọ hoa to nhỏ, nhiều ít. Quan trọng là đúng với phong tục tập quán và bài trí phù hợp, bắt mắt.

Vị trí đặt lọ hoa cũng là một điều quan trọng trong việc thờ cúng

Vị trí đặt lọ hoa và một số lưu ý khi thờ cúng

Bên cạnh việc biết lọ hoa đặt bên nào trên bàn thờ gia tiên thì gia chủ cũng cần biết những lưu ý sau:

- Lọ hoa đặt bàn thờ không thể thiếu cùng với các phụ kiện: bát hương, đỉnh đồng sẽ tăng sự linh thiêng, trang trọng cho không gian thờ cúng.

- Nếu bàn thờ treo nhỏ chỉ nên dùng 1 lọ hoa và để ống hương bên đối diện.

- Nếu nhà có tủ thờ rộng thì có thể dùng lọ hoa bằng đồng lớn hơn, trang trí nhiều hơn với nguyên tắc đối xứng, cân bằng.

- Ngoài ra, gia chủ khi chọn lọ hoa không chỉ cân nhắc đến vấn đề đẹp mắt mà còn phải chú trọng sự vững chãi, an toàn, chất lượng, đồng thời bày biện sao cho cân xứng thì bàn thờ mới không bị lệch, đảm bảo giá trị tâm linh.