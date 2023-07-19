Mách nhỏ 3 loại cây có vẻ ngoài 'đẹp mê mẩn' nhưng khi trồng cần lưu ý kẻo người nhà phiền lòng, hàng xóm bực mình

Không chỉ là cây cảnh có tác dụng trang trí nhà cửa, trúc quân tử còn mang ý nghĩa tốt lành trong phong thuỷ. Loài cây này tượng trưng cho lòng chính nghĩa, ý chí mạnh mẽ, xua đuổi điều xui xẻo và mang theo tài lộc, may mắn vào nhà.

Thời gian nở hoa của cây cảnh cúc vạn thọ rất dài, số lượng hoa nhiều hơn nữa, cách bảo quản cũng rất đơn giản, lại có khả năng chống rét nhất định. Chúng ta cũng thường gặp cây cảnh này rất nhiều ở các công viên, quảng trường... Những nơi này thường trồng cây cảnh cúc vạn thọ trên diện tích lớn. Hoa cúc vạn thọ nở rộ và rực rỡ. Cây cảnh này là một giống hoa tốt nhất trong các loại hoa cúc.

Bên cạnh đó, trúc quân tử cũng có cách trồng và chăm sóc khá đơn giản vì cây sinh trưởng tốt, không cần chăm sóc nhiều. Sở dĩ như vậy là do loài cây cảnh này có bộ rễ khoẻ, có thể đâm sâu và vươn ra xung quanh. Mặc dù bạn có “bỏ quên” trúc quân tử trong thời gian dài thì chúng vẫn có thể mọc lan ra diện tích lớn. Không những vậy, dù có chặt bỏ thì cây vẫn có thể phát triển mạnh mẽ. Nếu trồng trúc quân tử cạnh tường hay hàng rào, bộ rễ của cây rất dễ mọc sang sân nhà hàng xóm hoặc lá cây rơi sang đó. Điều này sẽ khiến hàng xóm nhà bạn bực bội vì phải quét dọn thường xuyên.

Tuy nhiên, yếu điểm "chết người" của nó chính là mùi hôi. không chỉ hoa mà cả lá, cành đều bốc mùi khó chịu. Nhưng vì xuất sắc ở nhiều mặt khác nên dù có mùi hôi khó chịu thì nó vẫn được nhiều người yêu quý. Ở các chợ hoa, cây cảnh, cúc vạn thọ cũng vẫn được bày bán. Bạn yêu hoa có thể trồng vài chậu cây cảnh cúc vạn thọ nhưng hãy để chúng ở ngoài trời, còn nếu gia đình thông gió kém thì tuyệt đối không nên trồng. Nếu không sẽ tự làm tội mình.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa đăng tiêu

Hoa đăng tiêu hay còn được gọi là hoa nữ uy, hoa cát tường,… thuộc loại cây leo giàn. Hoa có hình dáng giống như chiếc chuông, màu cam vàng rất bắt mắt nên được nhiều người yêu thích trồng làm cảnh trong vườn nhà. Ngoài ra, trong phong thủy hoa đăng tiêu còn có tác dụng xua đuổi khí xấu, tà ma, giúp gia đình bình yên.

Loài cây này có số lượng hoa lớn, mọc nhiều cành nhánh, sinh trưởng khá nhanh và có thể leo cao đến hàng chục mét. Nếu trồng một vài khóm bên cạnh tường nhà, chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành một bức tường hoa, trông diễm lệ vô cùng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chính vì nó phát triển quá nhanh nên nếu trồng cạnh tường thì rất dễ lan ra khỏi tường. Nếu chẳng may leo sang cả nhà hàng xóm, rơi rụng lá sang đó sẽ rất phiền, thậm chí hai nhà có thể cãi cọ vì vấn đề này. Cho nên trước khi trồng loại hoa này gia chủ nên cân nhắc, nếu trồng thì tốt nhất không trồng cạnh tường, hàng rào nhà hàng xóm hoặc phải cắt tỉa kịp thời.