Không cần dùng bình xịt hóa chất, chỉ cần làm theo 5 cách này đảm bảo kiến sẽ không 'bén mảng' tới nhà bạn nữa

Nhà đẹp 23/06/2023 07:26

Tận dụng 5 cách đơn giản nhưng hiệu quả sau đây, nhà của bạn sẽ sạch bong và không còn kiến ghé thăm.

Sự xuất hiện của kiến trong nhà gây không ít phiền phức cho gia đình bạn. Bởi, kiến là loại côn trùng luôn ẩn náu mọi nơi và gây nhiều phiền toái, chúng có thể phá hoại cây trồng, cắn vật nuôi và gây ra nhiều tác hại khác. Hơn nữa, kiến còn là tác nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho sức khỏe con người như tiêu chảy, đậu mùa, thậm chí là ngộ độc thức ăn.

Vì vậy, để tiêu diệt loại côn trùng gây khó chịu này thì những chiếc bình xịt hóa chất tưởng như sẽ là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ nhanh chóng nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe con người và môi trường.

Vậy làm thế nào để tiêu diệt kiến mà không cần phải sử dụng đến những chất độc hại đó? Đó chính là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Bài báo này sẽ giới thiệu đến bạn 5 cách đơn giản, hiệu quả và an toàn để bạn không cần phải lo lắng về kiến "bén mảng" tới nhà của mình. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng những cách này để giữ cho ngôi nhà của bạn sạch sẽ và an toàn nhé!

Đuổi kiến bằng chanh

Không cần dùng bình xịt hóa chất, chỉ cần làm theo 5 cách này đảm bảo kiến sẽ không 'bén mảng' tới nhà bạn nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài công dụng làm đẹp, nước chanh cũng có thể diệt kiến rất tốt. Bạn hãy pha loãng nước chanh hoặc sử dụng cốt chanh nguyên chất xít xung quanh tổ kiến, chất axit trong chanh sẽ làm lũ kiến hỗn loạn. Hoặc mỗi lần lau sàn nhà bạn chỉ cần trộn nước ép của bốn quả chanh (xay nhuyễn cả vỏ) với 2 lít nước rồi lau sàn nhà, để làm sạch, chắc chắn rằng nhà bạn sẽ không còn kiến và các loài côn trùng khó chịu khác.

Đuổi kiến bằng hạt tiêu

Mùi của tiêu cũng sẽ phá vỡ các dấu hiệu nhận biết của chúng về nguồn thức ăn cũng như giao tiếp. Rắc hạt tiêu trên đường bọn kiến đi tìm thức ăn, chúng sẽ tưởng rằng phía trước không có đường. Còn nếu bạn tìm thấy một tổ kiến gần bếp nhà mình, hãy đổ ít hạt tiêu xuống đó và bọn kiến sẽ phải bỏ đi.

Đuổi kiến bằng baking Soda

Không cần dùng bình xịt hóa chất, chỉ cần làm theo 5 cách này đảm bảo kiến sẽ không 'bén mảng' tới nhà bạn nữa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bả mồi từ baking soda và đường sẽ giúp bạn diệt kiến hiệu quả. Kiến ăn phải hỗn hợp này sẽ trương phình bụng lên mà chết. Nguyên nhân do baking soda phản ứng với acid trong bụng kiến và sinh một lượng khí lớn. Ngoài ra, rắc muối nở vào các khe nứt cũng sẽ giúp đuối kiến ra khỏi nhà bạn.

 

Đuổi kiến bằng cây bạc hà

Cây Bạc hà là một loại cây có mùi thơm, có tác dụng đuổi kiến ba khoang, muỗi vô cùng tốt.Đặc biệt, những cây cối được trồng sát cạnh chậu bạc hà cũng được hưởng lợi theo vì côn trùng sẽ không dám tới gần trú ngụ. Bên cạnh đo, lá bạc hà còn là món ăn vô cùng tốt cho sức khỏe và có thể ăn kèm với nhiều món ăn ngon khác. Chính vì vậy, nếu như bạn trồng lá bạc hà trong nhà thì sẽ chỉ lợi mà chẳng hề có hại điều gì.

Bên cạnh đó, trong Đông y người ta còn dùng lá bạc hà chữa bệnh bởi nó có tính kháng viêm của bạc hà, mà có thể dùng trong ẩm thực, làm đẹp, chữa bệnh,..

Đuổi kiến bằng quế

Dùng tinh dầu quế ở khu vực cửa ra vào, cửa sổ và sàn…cũng có thể xua đuổi kiến hiệu quả vừa làm cho nhà cửa thơm mát. Ngoài ra bột quế cũng có khả năng đuổi kiến hiệu quả nhờ vào mùi hương của mình. Kiến thường kị với những thực phẩm có mùi nồng nên sẽ tìm cách bỏ đi mất.

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