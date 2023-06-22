Đổ nước súc miệng vào máy giặt, nhà sạch bong chỉ trong tích tắc khiến bạn phải bất ngờ

Bồn cầu, bàn chải đánh răng, thùng rác, cửa kính... vừa bẩn thỉu vừa hôi hám, bạn nên làm thế nào để khử mùi và làm sạch chúng dễ dàng? Nếu bạn đang có một chai nước súc miệng trong nhà, hãy sử dụng nó ngay.
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Làm sạch máy giặt bằng nước súc miệng
Thông thường, chúng ta chỉ cho nước giặt, nước xả vào máy giặt rồi bấm nút cho máy vận hành. Sau một thời gian sử dụng, máy giặt sẽ bị đóng rất nhiều cặn bẩn, xơ vải. Máy giặt bẩn sẽ làm giảm khả năng làm sạch, gây ra mùi hôi đồng thời làm giảm tuổi thọ của máy. Do đó, cần phải vệ sinh máy giặt định kỳ. Thay vì sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa, hãy sử dụng nước súc miệng.
Đổ một ít nước súc miệng vào khay chứa nước giặt hoặc đổ trực tiếp vào trong lồng giặt. Sau đó, chọn chu trình giặt thông thường bằng nước nóng (lồng giặt không có quần áo) hoặc chọn chế độ vệ sinh máy. Nước súc miệng sẽ đóng vai trò chất tẩy rửa, loại bỏ các mảng bám bẩn trong lồng giặt đồng thời khử khuẩn, loại bỏ mùi hôi.
Nước súc miệng giữ hoa tươi lâu
Để hoa được tươi lâu, bạn đừng chỉ dùng nước lã. Hoa mua về cắt chéo ở gốc, ngắt bớt lá ở phía cuối gốc.
Đổ nước vào bình hoa, thêm một thìa nước súc miệng. Cắm hoa vừa cắt vào trong bình. Cách này sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của hoa. Nước súc miệng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn làm thối gốc hoa, giúp hoa tươi lâu hơn và lọ hoa không có mùi khó chịu.
Làm sạch cống thoát nước có mùi
Đổ một ít nước súc miệng vào bồn rửa hoặc bồn tắm có mùi và để nguyên 30 phút.
Sau đó, dội nước nóng trực tiếp xuống bồn rửa. Nước súc miệng sẽ giúp làm sạch các vết bẩn, khử khuẩn, khử mùi hôi ở đường thoát nước.
Nước súc miệng làm sạch bồn cầu
Để vệ sinh bồn cầu, bạn có thể đổ một ít nước súc miệng vào các chỗ bị bẩn. Để như vậy ít nhất 30 phút. Sau đó dùng bàn chải để cọ bồn cầu và xả lại nước cho sạch. Cách này sẽ giúp loại bỏ các vết bẩn ở bồn cầu và để lại hương thơm dễ chịu mà không cần dùng đến các chất tẩy rửa mạnh.
Làm sạch bàn chải bằng nước súc miệng
Bàn chải đánh răng sau khi dùng, bạn chắc hẳn đã làm sạch nó với nước nhưng trên bàn chải vẫn sẽ còn lưu lại vi khuẩn, vết bẩn.
Để loại bỏ chúng, bạn có thể ngâm bàn chải đánh răng vào cốc nước súc miệng. Sau vài phút lấy bàn chải đánh răng ra ngoài, bàn chải sẽ sạch vi khuẩn cùng chất bẩn đấy.
Khử mùi hôi của thùng rác
Thùng rác quá hôi, bạn có thể đổ ít nước súc miệng vào khăn giấy rồi để nó vào thùng rác. Ít lâu sau, thùng rác sẽ chẳng có mùi hôi mà không khí xung quanh nó cũng thoải mái, dễ chịu, trong lành hơn đấy.
Làm sạch chai lọ
Khi các chai lọ của bạn bị bẩn, có mùi thì bạn pha dung dịch gồm 3 phần nước với 1 phần nước súc miệng và đổ vào chai lọ cần làm sạch, để qua đêm.
Sáng ra, bạn đổ dung dịch đi, rửa chai lọ với nước sạch thì mùi hay chất bẩn đều sẽ biến mất bạn nhé.