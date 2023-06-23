Không cần mua những món đồ đuổi muỗi đắt tiền, chỉ cần biết 5 cách cực đơn giản này nhà của bạn sẽ 'sạch bong' không còn tiếng vo ve

Khi bị muỗi chích, chúng ta không chỉ bị ngứa mà còn có nguy cơ lây nhiễm rất nhiều bệnh nguy hiểm. Các bệnh do muỗi gây ra có thể lây truyền cho con người thông qua vết đốt như: sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng, bệnh zika, viêm não Nhật Bản, bệnh giun chỉ…

Có nhiều gia đình rất mệt mỏi vì không khí môi trường xung quanh toàn là muỗi. Muỗi ở khắp mọi nơi và gây ra bao phiền toái đối với cuộc sống. Và nghiêm trọng nhất là gây ra tác hại đến chính sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Các bạn đã bao giờ băn khoăn về cách đuổi muỗi hiệu quả cho ngôi nhà của mình chưa? Nếu câu trả lời là có, thì chúng ta có một tin vui: không cần phải chi tiêu một khoản lớn tiền để mua những món đồ đuổi muỗi đắt tiền nữa. Chỉ cần áp dụng 5 cách đơn giản sau đây, nhà bạn hoàn toàn có thể diệt sạch muỗi và thưởng thức giấc ngủ ngon lành mà không còn lo lắng về những con muỗi đáng ghét. Hãy cùng khám phá những bí quyết đơn giản này để có một mùa hè an toàn hơn!

Ảnh minh họa: Internet

Bã cà phê được nhiều người tận dụng vì khi đốt lên có mùi rất kỵ với muỗi. Hơn nữa, nó lại không chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Đổ bột cà phê vào tờ giấy bạc hoặc lon nước rỗng rồi đốt, đặt tại các góc nhà, gầm giường... Nếu diện tích nhà rộng bạn có thể dùng 3-4 chén bột cà phê để đốt. Khi đốt cần mở cửa để nhà luôn thông thoáng. Cũng có thể để chén bã cà phê ngoài vườn để đốt.

Lưu ý: Bã cà phê khi đốt không tạo ra ngọn lửa nên khi sử dụng cần chú ý an toàn, tránh tai nạn hoặc hỏa hoạn.

Đuổi muỗi bằng gói thuốc đông y

Bạn cũng có thể tự làm túi đuổi muỗi mang theo bên mình, gồm những nguyên liệu sau: đinh hương, ngải diệp, bạch chỉ, tô diệp, bạc hà, thạch xương bồ, rau mùi và kim ngân hoa mỗi vị 10 gr. Nghiền nát hỗn hợp trên rồi cho vào túi vải nhỏ.

Những dược liệu này không chỉ có tác dụng đuổi muỗi, mà còn giúp người sử dụng luôn tỉnh táo. Lưu ý là phụ nữ mang thai và những người dị ứng với những thành phần trên không nên sử dụng.

Đuổi muỗi bằng nước rửa chén bát

Ảnh minh họa: Internet

Nước rửa chén ngoài công dụng làm sạch chén đĩa ra còn có thể dùng để đuổi muỗi rất hiệu quả. Cho một ít nước rửa bát ra đĩa, sau đó đem để ở ngoài nhà muỗi sẽ tập trung ở khu vực có nước rửa chén không bay vào nhà nữa.

Đuổi muỗi bằng long não

Với hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng và dễ chịu, long não thường được sử dụng để khử mùi ẩm mốc, làm thơm vật dụng trong gia đình, quần áo, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh,.. Vì được chiết xuất từ cây long não nên loại vật dụng này toát ra một mùi hương khá nồng, khiến muỗi bị ngợp, không thể tiếp cận được đối tượng.

Đuổi muỗi bằng dầu ăn, dầu gội và giấm

Để tạo ra thuốc đuổi muỗi hiệu quả, bạn cần một ít dầu ăn, dầu gội đầu và giấm 9%. Trộn các thành phần này với số lượng bằng nhau và khuấy kỹ cho đến khi xuất hiện bọt trắng. Đổ hỗn hợp vào bình chứa và để hở. Giấm xua đuổi côn trùng, dầu gội đầu ẩn mùi mạnh và hỗn hợp này an toàn cho trẻ em, cũng không gây ra mùi nồng.