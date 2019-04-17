Được giao 3 lô đất tại Thủ Thiêm, Đại Quang Minh tự bỏ tiền làm hạ tầng 

TP.HCM chấp thuận chủ trương giao 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh nhưng doanh nghiệp này phải tự bỏ tiền làm hạ tầng kỹ thuật, không yêu cầu thành phố hoàn trả chi phí.

Ban chỉ đạo dự án đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM vừa chấp thuận giao 3 lô đất 7-5, 7-9 và G-9 cho Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Công ty Đại Quang Minh) làm chủ đầu tư. Đây là 3 khu đất thuộc khu 38,4 ha, phường Bình Khánh, quận 2 nằm trong quỹ đất nền bố trí tài định cư.

Được giao làm chủ đầu tư 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đại Quang Minh phải bỏ tiền xây dựng hạ tầng kỹ thuật mà không được hoàn lại.

Với việc được chấp thuận làm chủ đầu tư 3 lô đất này, Công ty Đại Quang Minh được yêu cầu tự bỏ tiền để xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối đồng bộ khu dân cư và Thành phố sẽ không hoàn trả lại chi phí này.

Liên quan đến các vấn đề chính sách bồi thường, hỗ trợ các hộ dân được xác định nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP.HCM đã nhiều lần làm việc với Bộ Xây dựng để hoàn thiện phê duyệt ranh giới khu vực 4,3 ha nằm ngoài khu độ thị này.

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