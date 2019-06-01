Đồng Nai chuẩn bị bán đấu giá 5 khu “đất vàng” trị giá trăm tỷ

Không gian sống 01/06/2019 11:01

Trong 5 khu đất chuẩn bị được đưa ra bán đấu giá ở TP. Biên Hoà, có những khu đất đã được đưa ra bán đấu giá trước đó nhưng không có nhà đầu tư nào quan tâm. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu xem xét lại mức giá khởi điểm cho phù hợp.

Ngày 1/6, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho hay, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chuyến kiểm tra thực tế 5 khu “đất vàng” chuẩn bị được đưa ra bán đấu giá trên địa bàn TP. Biên Hoà. 

5 khu “đất vàng” đó là: Khi đất rộng 1.300 m2 ở phường Trảng Dài có giá khởi điểm 31,7 tỷ đồng; khu đất rộng 7.500 m2 ở phường Tân Tiến quy hoạch xây dựng công trình giáo dục có giá khởi điểm dự kiến 144 tỷ đồng; khu đất hơn 60 m2 ở phường Tam Hiệp giá khởi điểm 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2 khu đất ở phường Tam Hiệp. 

Đồng Nai chuẩn bị bán đấu giá 5 khu “đất vàng” trị giá trăm tỷ - Ảnh 1
Rạp hát Nam Hà nằm ngay trung tâm TP. Biên Hoà bỏ hoang nhiều năm nay. 

Trong 5 khu đất chuẩn bị được Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai bán đấu giá như nói trên, có khu đất từng được đưa ra bán đấu giá nhưng chưa có nhà đầu tư quan tâm. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, một số khu đất có giá khởi điểm cao hơn giá thị trường nên không có nhà đầu tư tham gia. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh xem xét giá khởi điểm các khu đất sắp bán đấu giá sao cho phù hợp, khu đất nào có tiềm năng tăng giá cao thì cũng phải tính toán lại để tránh thất thu ngân sách Nhà nước. 

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã giao 149 khu đất công với tổng diện tích hơn 700 ha cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác. Ngân sách thu được từ việc bán đấu giá những khu đất công này sẽ là vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng trọng điểm. 

Trên địa bàn TP. Biên Hoà hiện có nhiều khu đất công có giá trị cao như: Khu bệnh viện Trung Cao, rạp hát Thanh Bình, rạp hát Nam Hà... có thể đưa ra đấu giá lấy tiền làm đường ven sông Cái, đường trung tâm TP.Biên Hòa, đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp. 

Năm nay, UBND tỉnh dự tính sẽ đưa ra đấu giá gần 20 thửa đất công, nguồn tiền thu về cho ngân sách dự kiến trên 4 ngàn tỷ đồng. Tiền đấu giá đất sẽ chia theo tỷ lệ địa phương có đất 60% và tỉnh 40%. 

 

 

 

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