Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Vị trí này cũng có những điều đại kỵ mà không phải ai cũng biết. Chẳng may phạm vào dễ khiến tiền tài thất thoát, gia chủ gặp nạn. Cùng xem đó là 6 đại kỵ gì nha.

Tuy nhiên nếu cây cối đặt tại đây một thời gian dài nhưng không được làm vệ sinh, dọn dẹp hoặc cây bị khô héo, có lá nhọn, phong thủy huyền quan sẽ bị làm cho xấu đi, khiến cho vận khí trong nhà bất thuận, gia chủ ốm bệnh.

Việc đặt cây xanh ở khu vực huyền quan vốn được xem là việc tốt vì thực vật có thể làm gia tăng hiệu quả trong việc cản trở sát khí của huyền quan.

Nếu bạn đang đặt một chậu cây lá nhọn hay một chậu cây đang bị khô héo, vậy còn chờ đợi gì mà không bỏ chúng đi và thay thế bằng những loại cây khác, có sức sống hơn? Và nhớ là làm vệ sinh cho cây định kỳ để cây không bị khô héo, quá bẩn hoặc chết nhé!

Cây bị khô héo, có lá nhọn, phong thủy huyền quan sẽ bị làm cho xấu đi, khiến cho vận khí trong nhà bất thuận, gia chủ ốm bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Treo tranh tường tùy tiện ở khu vực huyền quan

Tranh tường không thể treo một cách tùy tiện. Nếu trên tường của khu vực huyền quan có treo tranh tường, và nếu huyền quan đặt ở hướng Bắc thì tranh đó không nên có ngựa, vì ngựa thuộc mệnh Hỏa, hợp hướng Nam, mà hướng Bắc lại thuộc mệnh Thủy, như thế sẽ hình thành nên một bố cục tương khắc giữa nước và lửa, khiến người trong nhà gặp họa.

Tương tự như vậy, nếu huyền quan ở phía Đông Bắc thì tranh tường không nên có con bò; nếu huyền quan ở phía Tây Nam thì tranh tường không nên có hổ; nếu huyền quan ở phía Tây Bắc thì tranh tường không nên có rồng…

Chúng ta có thể căn cứ vào ngũ hành của bản thân để chọn một bức tranh chữ phù hợp treo trong nhà, hoặc chọn những bức tranh về cỏ cây, thực vật, sông núi, hay những con vật may mắn như cá, chim đều được vì không sợ phạm điều cấm kỵ.

Khu vực trần

Nếu nhà có xà ngang tại huyền quan thì nên làm trần giả để che đi. Màu sắc trần nên có màu sáng hoặc màu dịu hơn màu sàn để tránh gây ra sự bí bách. Nguyên tắc phối hợp tốt nhất là trần trên đỉnh huyền quan có màu nhạt nhất, khu sàn có màu đậm dần, màu sắc ở giữa nên kết hợp hài hòa giữa hai phần trên.

Khu vực tường

Hai bên tường huyền quan thường là nơi bài trí móc treo quần áo và tủ giày. Có thể căn cứ theo điều kiện không gian và nhu cầu thực tế của gia đình để thiết kế tủ tường, tủ giày tại đây. Tuy nhiên, cần lưu ý độ cao của tủ giày không được vượt quá 1/3 độ cao của tường huyền quan.

Khoảng cách giữa hai tường huyền quan có thể khác nhau tùy theo điều kiện và nhu cầu thực tế của mỗi nhà. Tuy nhiên, khoảng cách này không nên nhỏ hơn 1,2 m để tránh gây cản trở trong quá trình di chuyển.

Khoảng cách giữa hai tường huyền quan có thể khác nhau tùy theo điều kiện và nhu cầu thực tế của mỗi nhà. Ảnh minh họa: Internet

Lát sàn bằng đá hoa nhiều họa tiết góc cạnh tại huyền quan

Nếu lát sàn đá hoa ở huyền quan, tốt nhất không nên chọn những loại đá hoa có họa tiết góc cạnh, hoặc khi đã dùng rồi thì nhất định không để góc nhọn đó trực xung với cửa chính.

Tương tự như vậy, với những gia đình lát sàn gỗ thì nên chú ý không nên để vân gỗ nhằm thẳng ra cửa chính.

Dưới sàn nhà khu vực huyền quan có đường thoát nước

Phong thủy học cho rằng, nếu tại khu vực huyền quan có đường thoát nước sẽ dễ dàng tích lũy âm khí, con đường tài lộc của chủ nhà sẽ không thuận, sức khỏe gia chủ cũng không tốt.

Để huyền quan lưu thông không khí thuận lợi, dẫn nguồn năng lượng tốt vào nhà, gia chủ cần lưu ý luôn giữ khu vực này thông thoáng và sạch sẽ. Việc sắp xếp và thiết kế huyền quan đúng cách sẽ giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm nhận được sự bình yên, thoải mái mỗi khi trở về nhà.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!