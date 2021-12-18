Xuất hiện nhiều triệu chứng "lạ" khi nhiễm biến thể Omicron so với chủng Covid-19 khác

Theo các bác sĩ và chuyên gia dịch tễ, ngày càng xuất hiện nhiều triệu chứng nhiễm biến thể Omicron khác biệt so với các chủng virus COVID-19 trước đây.

Lao Động đưa tin, mặc dù những người đã nhiễm virus Omicron báo cáo có phản ứng nhẹ, nhưng ngày càng có nhiều người nhận thấy biến thể này có các dấu hiệu không giống với các biến thể cũ như Alpha, Beta và Delta.

Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS) yêu cầu bất kỳ ai có 3 triệu chứng truyền thống mắc COVID-19 cần phải làm xét nghiệm PCR miễn phí càng sớm càng tốt, 3 triệu chứng đó bao gồm sốt cao; ho liên tục; mất hoặc thay đổi khứu giác hay vị giác.

Nhưng các báo cáo gần đây đã cho thấy Omicron có 5 triệu chứng riêng biệt: Ngứa họng (trái ngược với đau họng); ho khan; cực kỳ mệt mỏi; đau cơ nhẹ và đổ mồ hôi về đêm.

Đổ mồ hôi ban đêm là triệu chứng phổ biến ở những bệnh nhân mắc biến thể Covid Omicron

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi - Tiến sĩ Angelique Coetzee, một trong những người đầu tiên nghi ngờ chủng Omicron, cho biết, bà nhận thấy các bệnh nhân đến khám tại phòng khám tư của mình có các triệu chứng khác hoàn toàn với biến thể Delta.

Cụ thể, khi trao đổi với AFP, tiến sĩ Coetzee nói rằng bà đã cảnh báo các quan chức y tế về một "bệnh cảnh lâm sàng không giống với Delta" vào ngày 18.11 khi 7 bệnh nhân có các triệu chứng khác nhau dường như "rất liên quan đến nhiễm virus thông thường".

Các bệnh nhân của bà có biểu hiện cực kỳ mệt mỏi, đau cơ nhẹ, ngứa họng và ho khan. Không giống như các biến thể virus trước đó, biến thể này không gây mất khứu giác hoặc vị giác.

Triệu chứng đổ mồ hôi ban đêm - được hiểu là đổ mồ hôi quá nhiều khiến quần áo ngủ và giường ướt đẫm - cũng đã được ghi nhận ở Nam Phi, nơi lần đầu tiên phát hiện ra biến thể này.

Cũng trong một cuộc họp do Bộ Y tế Nam Phi triệu tập, bác sĩ đa khoa Unben Pillay đã liệt kê các triệu chứng mà bệnh nhân Omicron báo cáo thường gặp. Ông cho biết một dấu hiệu đáng kể mà nhiều bệnh nhân đang gặp phải là hiện tượng "đổ mồ hôi ban đêm".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-nhieu-trieu-chung-la-khi-nhiem-bien-the-omicron-so-voi-chung-covid-19-khac-441977.html