Nước không thể thiếu với cơ thể, nhưng đừng dại tùy tiện đứng đâu uống đó

Lao động đưa tin, theo các chuyên gia sức khỏe , việc uống nước nhanh và ở tư thế đứng sẽ khiến nước chảy thẳng vào ruột và bắn lên thành dạ dày, từ đó gây tổn thương cho dạ dày và hệ tiêu hóa.

Nếu bạn uống nước trong tư thế đang đứng, sự cân bằng của chất lỏng trong cơ thể sẽ bị phá vỡ. Điều này dẫn đến sự tích tụ nhiều chất lỏng hơn trong các khớp, theo thời gian sẽ gây ra viêm khớp hoặc làm cho bệnh viêm khớp trở nên nặng hơn.

Không hết cảm giác khát

Cơn khát sẽ không bao giờ được thỏa mãn hết nếu bạn uống nước ở tư thế đứng. Vì bạn sẽ luôn cảm thấy muốn uống nhiều nước hơn và uống nhanh hơn. Cách tốt nhất là bạn nên ngồi xuống và uống từng ngụm nhỏ để thực sự làm dịu cơn khát.

Khó tiêu

Khi bạn đứng uống nước, các cơ bắp và hệ thần kinh sẽ không có cơ hội thư giãn và thả lỏng, từ đó khiến các dây thần kinh tiêu hóa không được kích hoạt, cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn của cơ thể

Thận không lọc nước đúng cách

Uống nước ở tư thế đứng sẽ không giúp ích gì cho quá trình lọc nước của thận. Bởi các tạp chất vẫn còn trong thận và bàng quang có thể dẫn đến rối loạn đường tiết niệu và thậm chí gây tổn thương vĩnh viễn cho thận.

Không làm loãng nồng độ axit trong cơ thể

Theo Y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda, nước cần được uống theo từng ngụm nhỏ, từ từ và phải uống trong khi ngồi xuống. Cách uống nước này sẽ giúp cân bằng tỷ lệ nước mà cơ thể cần, giúp làm loãng nồng độ axit trong cơ thể.

Tổn thương thực quản

Nước sẽ bắn rất mạnh vào nửa dưới của thực quản khi bạn uống nước ở tư thế đứng. Từ đó gây ra sự rối loạn cơ vòng, là phần nối giữa dạ dày và thực quản, kết quả là axit trong dạ dày trào ngược ra ngoài làm thực quản có cảm giác nóng rát và tổn thương.

Gây căng thẳng thần kinh

Khi bạn đứng để uống nước, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, gây căng thẳng thần kinh trong cơ thể. Và ngược lại, khi bạn ngồi xuống và uống nước, một hệ thống phó giao cảm còn được gọi là 'hệ thống nghỉ ngơi và tiêu hóa' bắt đầu hoạt động, giúp làm dịu các giác quan và giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng hơn.