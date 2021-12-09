Những loại nước tuyệt đối không nên cho vào bình giữ nhiệt tránh gây hại cho sức khỏe

Không phải loại nước uống nào cũng phù hợp để cho vào bình giữ nhiệt. Dưới đây là 3 loại thức uống bạn không nên cho vào bình giữ nhiệt kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sữa

Báo Lao Động đã đưa tin, nhiều người thường có thói quen cho sữa nóng vào bình giữ nhiệt để giữ ấm và uống dần trong ngày mà không hề biêt rằng đây là một thói quen không hề tốt.

Lý do là vì sữa khi được đựng trong bình giữ nhiệt sẽ dễ tạo điều kiện cho vi sinh vật trong đó sinh sôi nhanh chóng, từ đó làm sữa bị hỏng. Vì thế, nếu bạn cho sữa vào bình giữ nhiệt mà uống ngay sẽ dễ bị tiêu chảy, đau bụng.

Ngoài ra, nhiệt độ cao của sữa cũng dễ khiến cho các chất dinh dưỡng bị phá hủy. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, bạn nên tránh để sữa trong các vật dụng không được tiệt trùng như bình giữ nhiệt.

Không nên cho sữa vào bình giữ nhiệt nếu bạn không muốn bị tiêu chảy

Nước uống có tính axit

Bạn không nên đựng những loại nước uống có chứa nhiều axit như: nước chanh, nước cam... trong bình giữ nhiệt vì tính axit của các loại đồ uống này có thể làm tan các kim loại nặng còn tồn dư trong phần lõi của bình.

Đặc biệt, nếu lõi bình giữ nhiệt không được làm từ inox chất lượng tốt sẽ rất dễ bị nhiễm asen, đồng, chì, thủy ngân gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, bạn có thể đựng những loại nước uống này trong bình nhựa hoặc bình thủy tinh thay vì bình giữ nhiệt.

Trà xanh

Trong trà có chứa rất nhiều chất tannin và theophylline. Vì thế nếu bạn sử dụng bình giữ nhiệt để đựng nước trà xanh sẽ khiến cho các chất dinh dưỡng có trong trà sẽ bị phá hủy khi bạn để trà ở nhiệt độ cao và nhiệt độ không đổi trong thời gian dài.

Chất dinh dưỡng trong trà sẽ không còn nếu để trà quá lâu trong bình giữ nhiệt

Hơn thế nữa, nếu để trà ở trong bình giữ nhiệt lâu ngày sẽ làm bình giữ nhiệt tiết ra các chất kim loại, có hại cho sức khỏe người sử dụng.

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