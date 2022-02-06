Gợi ý 5 món chay ngon cho dip Tết nếu bạn đã quá chán ngấy với đồ ăn nhiều dầu mỡ

Sau đó, bạn cho lượng nước vừa đủ người dùng và đun sôi. Lúc canh sôi thì cho nấm còn lại vào, nêm gia vị vừa ăn và tiếp tục đun khoảng vài phút cho nấm chín.

Sau khi chuẩn bị đủ các nguyên liệu trên, bạn hãy xắt thành miếng vừa ăn và bắt đầu nấu canh. Trước tiên, bạn hãy cho 1 chút dầu ăn vào chảo và phi thơm hành. Tiếp theo cho các các loại củ đã chuẩn bị sẵn vào xào cùng.

Canh rau củ chay là món ăn cân bằng dinh dưỡng ngày Tết (Hình internet)

Vào dịp Tết, nếu có bát canh rau củ chay trong mâm cơm sẽ giúp cân đối dinh dưỡng cũng như hài hòa khẩu vị bữa ăn. Một bát canh rau củ sẽ giúp bạn và các thành viên trong gia đình đỡ ngán sau tiêu thụ quá nhiều món ăn chiên dầu.

Miến xào chay

Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như miến dong, xu hào, cà rốt, mọc nhĩ, nấm hương khô, hành khô,... là bạn đã có thể chế biến ra món miến xào chay ngon hấp dẫn cho dịp Tết Nguyên đán này.

Cách chuẩn bị: Miến dong phải được ngâm vào nước lạnh khoảng 10-15p cho mềm sau đó vớt ra cắt dài khoảng 10cm. Sau đó, trộn với 1 thìa cà phê xì dầu, 1 thìa cà phê bột nêm và để cho miến ngấm gia vị, hoặc không cần trộn miến với gia vị trên đều được.

Các nguyên liệu còn lại như xu hào, cà rốt, nấm hương cắt nhỏ, phi thơm hành củ, cho nấm hương vào xào cho thơm. Tiếp đến là xu hào, mộc nhĩ, cà rốt, xào các nguyên liệu hơi săn thì đổ miến vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Giò chay

Nguyên liệu để làm món giò chay bao gồm: đậu xanh, lá mơ tam thể, dầu thực vật, lá chuối tươi, nước tương, hạt tiêu, bột ngọt cùng với khuôn làm giò, dây lạt.

Trước tiên, ngâm mềm đậu xanh trong khoảng 6 tiếng, nếu là loại còn vỏ thì đem đãi sạch vỏ. Đậu xanh thêm nước với tỉ lệ: 4 đậu xanh - 1 nước rồi cho vào máy xay nhuyễn mịn. Lá mơ tam thể rửa sạch, thái sợi chỉ nhỏ. Nếu muốn làm giò lụa trắng thì không cho thêm lá mơ vào. Lá chuối tươi rửa sạch rồi đem hơ qua trên lửa cho dẻo.

Sau đó, bạn trộn đều đậu xanh xay nhỏ, lá mơ thái chỉ, nấm hương với gia vị gồm hạt tiêu, bột ngọt, muối và nước tương cho vừa khẩu vị. Đổ hỗn hợp làm giò lụa chay vào khuôn có lót sẵn lá chuối. Gấp 2 đầu lá chuối lại, buộc lạt xung quanh cho thật chặt.

Đun sôi nồi nước rồi thả khoanh giò vào luộc tầm 1 giờ đồng hồ với lửa nhỏ. Giò luộc xong vớt ra để nguội, bóc lá rồi cắt khoanh tròn hoặc miếng vừa ăn.

Gỏi cuốn chay

Để làm món này, bạn cần chuẩn bị: bánh tráng, bún, hẹ và rau thơm tùy thích, đậu hũ, cà rốt và giá đỗ.

Cách thực hiện: Đầu tiên là cho dầu vào chảo để nóng thì cho đậu hũ vào chiên sơ rồi gắp ra đĩa. Sau đó cắt sợi dài khoảng 1cm. Đổ bớt dầu trong chảo đi, để lại khoảng 1 muỗng cà phê dầu rồi cho cà rốt vào xào sơ đến gần chín thì cho giá vào xào cùng rồi tắt bếp.

Bánh tráng nhúng nước cho mềm rồi đặt lên mặt phẳng, tiếp theo cho rau thơm, bún tươi vào, cuốn một vòng, cho tiếp giá và cà rốt vào, sau đó gấp 2 mép 2 bên lại để không bị rơi ra ngoài. Cuốn thêm một lớp rồi cho đậu hũ chiên, hẹ vào và cuốn lại đến hết mặt bánh tráng. Bạn cứ làm tương tự đến hết số nhân và bánh tráng.

Cà tím nhồi đậu phụ

Đây cũng là món ăn chay rất đơn giản và dễ làm. Bạn rửa sạch đậu phụ sau đó để ráo, tán nhuyễn đậu. Cà rốt, nấm rơm thì rửa sạch, thái thành hạt lựu. Mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch rồi thái thành sợi. Rửa sạch cà tím, cắt bỏ cuống và bỏ phần ruột đi. Ngâm cà tím trong nước có pha ít muối. Đợi 10 phút rồi lấy ra.

Món cà tím nhồi đậu phụ thơm ngon dễ làm (Hình internet)

Sau đó, tiếp tục trộn đậu phụ, cà rốt, nấm rơm, mộc nhĩ với nhau, ướp gia vị vừa đủ. Dùng thìa lấy một ít hỗn hợp trên nhồi vào trong ruột của cà tím. Đun nóng dầu ăn, cho cà tím vào chiên vàng vớt ra đĩa. Cuối cùng, đun sôi nước sốt bằng dầu hào, nước tương, đường vừa đủ, cho thêm một ít nước lạnh. Xếp cà tím vào chảo, đậy nắp đến khi hỗn hợp sệt thì tắt bếp, để nguội và thưởng thức.