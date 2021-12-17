6 loại thức uống tuyệt vời giúp cân bằng hiệu quả nội tiết tố nữ

Theo báo Lao động, là một chất dinh dưỡng tuyệt vời dành cho người bị suy giảm nội tiết tố, nước ép từ các loại trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, cà chua có thể bổ sung progesterone cho cơ thể phụ nữ, từ đó giúp hạn chế tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ .

Ngoài ra, nước ép từ các loại trái cây còn có tác dụng chống oxy hóa và tối ưu hóa sức khỏe của tuyến giáp và tuyến thượng thận.

Hạnh nhân là loại hạt rất giàu phytoestrogen và các chất chống oxy hóa, nhờ vậy loại hạt này có khả năng điều hòa nội tiết tố và tăng cường nội tiết tố nữ rất hiệu quả. Bên cạnh đó nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào có trong sữa hạnh nhân cũng giúp ngăn ngừa tình trạng đột quỵ và giảm cholesterol trong máu.

Nước ép từ các loại quả mọng

Nước ép từ các loại quả mọng ví dụ như dâu tây, mâm xôi và quả nam việt quất cung cấp một hàm lượng estrogen phong phú. Khi bạn tiêu thụ các loại nước ép này không chỉ giúp cân bằng nội tiết tố nữ mà còn giúp gia tăng năng lượng, kiềm chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ quá trình trao đổi chất một cách hiệu quả.

Nước ép cà rốt

Trong cà rốt rất giàu vitamin A và beta-caroten, những dưỡng chất đóng vai trò cực kì quan trọng trong quá trình sản sinh hormone estrogen giúp điều hòa nội tiết tố. Đặc biệt, khi bạn uống nước ép cà rốt thường xuyên còn giúp ngăn ngừa sự phát triển của các khối u vú.

Trà xanh

Trong trà xanh có chứa L-Theanine - một loại axit amin có tác dụng làm tăng mức độ serotonin, dopamine và GABA trong cơ thể, đồng thời làm giảm hormone cortisol, góp phần làm cân bằng nội tiết tố nữ. Hơn thế nữa, nếu bạn sử dụng trà xanh hàng ngày còn giúp giải độc gan, cải thiện độ nhạy của insulin, giúp giảm cân và loại bỏ mụn gây ra do nội tiết tố.

Sữa nghệ

Không chỉ giúp cân bằng nội tiết tố nữ mà sữa nghệ còn có tác dụng làm trẻ hóa làn da, hỗ trợ điều trị suy giáp và tình trạng lạnh chân tay. Hợp chất curcumin có trong sữa nghệ còn có tác động tích cực đến sự trao đổi chất của estrogen, điều hòa chu kì kinh nguyệt đồng thời thúc đẩy sản xuất serotonin và dopamine cho cơ thể.