5 thói quen tai hại khiến mụn đầu đen mọc ầm ầm, sửa ngay nếu muốn có một làn da láng mịn

Nếu không muốn sống chung với mụn đầu đen khó ưa này, bạn hãy loại bỏ ngay 5 thói quen tai hại - cũng là 5 nguyên nhân chính gây ra mụn đầu đen.

Trên Vietnamnet đã chia sẻ, sử dụng các loại sữa rửa mặt, chất tẩy rửa, toner và lột tẩy hóa học có tác dụng loại bỏ dầu trên bề mặt da mang lại hại nhiều hơn lợi, bởi chúng có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cutis cho biết, các sản phẩm chăm sóc da như sữa rửa mặt có thể gây kích ứng da, làm da khô và trầm trọng thêm mụn đầu đen, vì chúng góp phần tích tụ dầu trên bề mặt da.

Khi da bị khô, các tuyến bã nhờn sẽ hoạt động quá mức để đảm bảo độ ẩm tự nhiên cho da, dẫn đến sản xuất dầu dư thừa khiến da dễ bị tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra tình trạng mụn đầu đen.

Chạm vào mặt

Rất nhiều người có thói quen đó, đó đơn giản chỉ là vì thói quen, hoặc cũng có khi chúng ta muốn kiểm tra điều gì đó trên da: như mụn đầu đen hay các vết mẩn ngứa… Và tất nhiên, hệ quả của việc làm này là bụi bẩn vi trùng có ở tay cũng sẽ nhanh chóng lan sang da mặt, những chất này tích tụ trên da và là nguyên nhân chính khiến cho mụn đầu đen xuất hiện.

Không tẩy trang trước khi đi ngủ

Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta đôi khi chỉ muốn về nhà và lao lên giường ngủ ngay. Nhưng việc không làm sạch lớp trang điểm trước khi đi ngủ lại thực sự là một thói quen xấu và tăng nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông, từ đó mụn đầu đen có cơ hội xuất hiện.

Vì thế các bác sĩ da liễu khuyên bạn dù có mệt mỏi đến đâu cũng hãy đảm bảo da mặt bạn phải được thông thoáng trước khi đi ngủ, nếu bạn không muốn có một làn da bóng dầu và chi chít mụn đầu đen.

Bỏ qua việc tẩy da chết

Tẩy da chết là một phần quan trọng trong chu trình chăm sóc da, bởi nếu bạn bỏ qua bước này, mụn đầu đen càng có cơ hội xuất hiện.

Tác dụng lớn nhất của việc tẩy da chết là giúp da bạn loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết và chất bẩn trên bề mặt da. Từ đó đảm bảo lỗ chân lông của bạn luôn sạch sẽ và thông thoáng. Do vậy, nếu bạn muốn có một làn da sáng khỏe, hãy đảm bảo tẩy da chết ít nhất một lần/tuần.

Chọn các sản phẩm chăm sóc da gốc dầu

Mọi người thường có quan niệm rằng, sử dụng các sản phẩm chăm sóc da gốc dầu sẽ giúp làn da bạn được tăng cường gấp đôi độ ẩm, từ đó làm giảm nguy cơ lão hóa da.

Tuy nhiên, thực tế các sản phẩm chăm sóc da gốc dầu chỉ làm tăng dầu trên bề mặt da của bạn, từ đó dẫn tới tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông và gây ra mụn đầu đen.