4 bí kíp đơn giản để giữ gìn sức khỏe tốt trong dịp Tết

Theo Lao Động, việc thức khuya, dậy muộn trong ngày Tết là nguyên nhân khiến bạn bỏ những bữa ăn quan trọng trong ngày hoặc ăn dồn bữa, dẫn đến tình trạng cơ thể lúc thì quá no, lúc lại quá đói.

Trong khi đó, việc nạp năng lượng đúng giờ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ tiêu hóa cũng như nguồn năng lượng dự trữ cho hoạt động của một ngày dài.

Trong dịp Tết, các bữa ăn thường được chuẩn bị với rất nhiều món giàu đạm, tinh bột cũng như chất béo. Tuy nhiên, đây lại là những tác nhân dẫn đến việc tăng cân và tăng cholesterol trong máu, đồng thời chúng còn có thể gây nên các bệnh lý về tim mạch. Do đó, bạn cần cân bằng giữa lượng rau và thịt để dễ tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng nóng trong người và táo bón.

Trong bữa ăn, bạn nên kiểm soát lượng thức ăn được đưa vào cơ thể bằng các mẹo như uống nước trước bữa ăn, nhai kỹ thức ăn, không ăn một món quá nhiều, tránh việc gắng ăn quá no,….

Hạn chế uống rượu bia và đồ uống có gas

Việc uống quá nhiều bia rượu cùng với các thực phẩm giàu đạm và chất béo trong các bữa ăn có thể dẫn đến không ít nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe, gây hại cho hàng loạt cơ quan như não, dạ dày, gan, tim mạch…

Vì thế, bạn có thể uống rượu vang để khai vị nhằm kích thích tiêu hóa. Đồng thời sau khi uống rượu, cũng nên uống nhiều nước để tạo điều kiện cho quá trình lọc các chất cặn bã trong cơ thể. Tuyệt đối không được uống rượu khi đói, dễ gây kích thích lớp màng dạ dày. Nên ăn lót dạ một chút trước khi uống để tránh cảm giác cồn cào ruột. Đặc biệt, nên hạn chế uống rượu vào buổi tối.

Không chỉ có rượu, bạn cũng nên hạn chế việc uống quá nhiều nước ngọt và đồ uống có gas. Bởi những đồ uống này vừa chứa các chất không có lợi cho sức khỏe vừa khiến bạn phải nạp một lượng đường lớn vào cơ thể.

Tập thể dục hằng ngày

Lượng thức ăn nạp vào cơ thể trong ngày Tết thường gấp nhiều lần so với những ngày thường, do đó cơ thể rất cần thời gian để tiêu hao nguồn năng lượng này.

Bạn có thể thực hiện các bài tập nhẹ nhàng trong những ngày Tết như đi bộ một vài phút buổi sáng, tập một số động tác Yoga giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.