Lý Hải – Minh Hà: Dẫn con đi ‘làm nông’, dạy con kiểu ‘nhà nghèo’ để không lãng phí tuổi thơ con

Cách nuôi dạy con của Lý Hải - Minh Hà rất được công chúng quan tâm và học hỏi, không hổ danh là "gia đình kiểu mẫu" của Vbiz.

Nói về “hot family” của Vbiz, không thể bỏ qua gia đình Lý Hải – Minh Hà, đây được coi là “gia đình kiểu mẫu” của làng giải trí Việt. Trải qua hơn 10 năm hôn nhân, Lý Hải – Minh Hà đã xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng 4 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu. Cuộc hôn nhân của cặp đôi luôn nhận được sự chú ý từ khán giả. 'Gia đình kiểu mẫu' của showbiz Việt luôn ngập tiếng cười Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân của hai vợ chồng, Lý Hải – Minh Hà đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào đầy ấm áp cùng các con khi cả nhà ra vùng ngoài ô dạo chơi. Được biết, vợ chồng Lý Hải có một khu vườn ở ngoại ô thành phố, dùng để nuôi trồng cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Thỉnh thoảng cả nhà cùng ra đây “nghỉ mát” và chăm sóc cây cối vườn tược.

Mùa dịch không đi đâu xa, ba Lý Hải dẫn con ra vườn 'nghỉ mát' Ra đây thì tha hồ vui chơi, chơi thế này ba mẹ không dám cho mặc đồ trắng luôn Lý Hải – Minh Hà chia sẻ: “Có một nơi để trở về đó chính là gia đình. Có một khoảng thời gian trong đời muốn trở lại đó chính là tuổi thơ. Ai cũng có những bận rộn, lo toan riêng nhưng tuổi thơ của con chỉ có một lần, hãy cố gắng đừng để tuổi thơ của con trôi qua lãng phí nhé”. Đó cũng là cách ông bố bà mẹ của “gia đình kiểu mẫu” nuôi dạy con, cho con được tự do khám phá, trải nghiệm môi trường sống bên ngoài sau những giờ học tập ở trường và có những khoảng thời gian đầy ý nghĩa bên nhau. Cho gà ăn nhưng lại đứng cách con gà mấy mét, giải thích với mẹ là sợ đến gần quá làm con gà sợ Thế này thì không sợ nữa, dám đến gần rồi Ngoài ra, hai vợ chồng còn nuôi dạy con cái theo “kiểu nhà nghèo” cũng rất được công chúng quan tâm và học hỏi theo. Trưởng thành từ gia đình nghèo khó, Lý Hải phải trải qua nhiều vất vả và không ngừng cố gắng để gầy dựng sự nghiệp và có được thành quả hôm nay. Vì thế, dù giàu có nhưng vợ chồng nam ca sĩ không có suy nghĩ sẽ chiều chuộng con cái.

Lý Hải và Minh Hà muốn các bé phải học tính tự lập, sống giản dị, biết yêu thương mọi người. Chính vì vậy, khác với những “cậu ấm cô chiêu” nhà sao Việt, các thiên thần nhí nhà Lý Hải – Minh Hà được nuôi dạy theo kiểu con nhà nghèo. Cách dạy con của 'gia đình kiểu mẫu' xứng đáng để mọi người học theo 'Có một nơi để trở về đó chính là gia đình' Lý Hải từng chia sẻ, tài sản lớn nhất của vợ chồng anh sau hơn 10 năm chung sống không phải nhà lầu, xe hơi mà chính là 4 thiên thần nhỏ của mình: “Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại đã tương đối đủ đầy. Tiền bạc cũng có, danh tiếng cũng có thì tất nhiên điều vô giá nhất vẫn là các con. Trở về nhà, các con chạy lại ôm chân và gọi cha. Những giây phút đó thì cho dù là căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến”. Ảnh: FBNV

Lý Hải 'soái ca sơ mi trắng' nhưng lại còng lưng cắt móng chân cho ‘khách VIP’ Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp thành công, Lý Hải còn được ngưỡng mộ bởi anh còn là một người chồng tốt, một ông bố hết lòng chăm con.

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