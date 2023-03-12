Xúc động con nuôi cố NS Phi Nhung hát tặng NSƯT Vũ Linh tại nơi an nghỉ cuối cùng

Quỳnh Trang - con nuôi của cố NS Phi Nhung - vừa qua đã đến tận nghĩa trang nơi đặt mộ của NSƯT Vũ Linh để hát tặng cho "ông hoàng cải lương".

Vào ngày 10/3 vừa qua, tức là sau một ngày diễn ra Lễ an táng của NSƯT Vũ Linh, Quỳnh Trang - con nuôi của cố NS Phi Nhung - đã bất ngờ xuất hiện tại phần mộ của "ông hoàng cải lương". Đáng chú ý, đến thăm viếng phần mộ của cố NS Vũ Linh, Quỳnh Trang cũng đã khiến không ít cư dân mạng xúc động khi thể hiện một ca khúc để dành tặng cố NS.

Theo đó, Quỳnh Trang chia sẻ trước khi bắt đầu tiết mục: "Trước đây thì em chỉ có dịp gặp Chú chứ cũng chưa có dịp đến để chào hỏi hay hàn thuyên nói chuyện với Chú, nhưng sau sự ra đi của Chú thì em thấy đó là 1 sự mất mát không chỉ trong tấm lòng của em mà còn với tất cả quý vị khán giả yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương.

Vì thế hôm nay, bài hát này em cũng chưa từng hát bao giờ nhưng mà em nghe nó có ý nghĩa và vì em thích quá, nên em muốn gửi tặng đến Chú ca khúc Thương hoài hai tiếng cải lương của nhạc sĩ Cao Minh Thu".

Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, đông đảo cư dân mạng đã để lại lời khen ngợi trước tấm lòng của nữ ca sĩ khi gửi tặng món quà tinh thần đầy ý nghĩa đến nam NS quá cố.

Vào trưa ngày 5/3, NSƯT Vũ Linh qua đời tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư, thọ 65 tuổi. Thông tin trên được soạn giả Hoàng Song Việt xác nhận. Lễ nhập quan của NSƯT Vũ Linh diễn ra sáng 6/3, lễ động quan ngày 9/3 và an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Bình Tinh xúc động gửi lời cảm tạ hậu tang lễ của NSƯT Vũ Linh, thành kính tri ân nhiều khán giả Bình Tinh xúc động gửi lời cảm ơn và mong mọi người bỏ qua những thiếu sót xảy ra trong thời gian diễn ra tang lễ của NSƯT Vũ Linh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-ong-con-nuoi-co-ns-phi-nhung-hat-tang-nsut-vu-linh-tai-noi-an-nghi-cuoi-cung-563655.html