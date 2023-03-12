Gia đình cố NS Vũ Linh gửi lời xin lỗi, cam kết sẽ tu sửa lại phần mộ NSND Thanh Kim Huệ vì bị dẫm đạp

Phía gia đình của NSƯT Vũ Linh đã gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ Thanh Điền - chồng của NSND Thanh Kim Huệ - và cho biết sửa tu sửa lại phần mộ của bà sau khi bị hư hỏng do nhiều nhiều người dẫm đạp.

Tối 11/3, ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh - cho biết gia đình không lường trước được sự việc nhiều người dân, streamer trèo lên mộ phần của nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ để theo dõi lễ hạ huyệt của ông tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương. Gia đình nghệ sĩ Vũ Linh gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ Thanh Điền - chồng của bà Thanh Kim Huệ. "Gia đình tôi sẽ tu sửa lại phần hư hỏng trên mộ phần của cô Thanh Kim Huệ. Chúng tôi xin lỗi và mong được thông cảm. Gia đình rất buồn và không lường trước được sự việc này", chị Hồng Phượng chia sẻ.

Gia đính Vũ Linh gửi lời xin lỗi đến phía cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - Ảnh: Internet Trước đó, trong ngày diễn ra lễ động quan và di quan cố nghệ sĩ, hàng nghìn khán giả không ngại quãng đường xa chạy từ TP.HCM đưa tiễn "ông hoàng cải lương" về với đất mẹ ở nghĩa trang Hoa viên Bình Dương. Trong lúc hạ huyệt, nhiều khán giả còn bất chấp đứng trên mộ phần những người đã khuất xung quanh đó để quan sát nghi lễ chôn cất. Hành động này đã khiến mộ phần cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ở cạnh đó bị giẫm đạp hư hỏng.

Trong video được đăng tải ngày 10/3, nghệ sĩ Thanh Điền - chồng của cố nghệ sĩ nổi tiếng Thanh Kim Huệ không khỏi đau lòng khi thấy phần mộ của vợ bị hư hỏng phần mái. Nam nghệ sĩ xót xa chia sẻ: "Mộ Thanh Kim Huệ bị giẫm đạp nhiều nhất, treo cả bịch cà phê lên mộ nữa. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy mộ phần Thanh Kim Huệ trở nên xơ xác. Vì lo sợ trước nên gia đình tôi cũng có mặt tại Hoa viên từ sáng sớm, đến khi hết giờ làm mới về để quan sát và dọn dẹp gọn gàng. Người dân leo lên cả đỉnh đầu mộ khiến phần trên mái đình, đầu bia bị gãy hết 1 bên, chậu kiểng bể vụn, cây hoa tróc góc, lá 1 nơi, cành 1 nơi". Vào trưa ngày 5/3, NSƯT Vũ Linh qua đời tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư, thọ 65 tuổi. Thông tin trên được soạn giả Hoàng Song Việt xác nhận. Lễ nhập quan của NSƯT Vũ Linh diễn ra sáng 6/3, lễ động quan ngày 9/3 và an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Tiết lộ những điều Việt Hương âm thầm giúp đỡ trong những năm tháng cuối đời của NSƯT Vũ Linh Mới đây, Bình Tinh - con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh trực tiếp lên tiếng bênh vực và gửi lời cảm ơn đến những điều mà nghệ sĩ Việt Hương đã âm thầm giúp đỡ.

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