Xúc động với hình ảnh Hoài Linh chân trần dầm mưa thu dọn tàn cuộc sau ngày giỗ Tổ hoành tráng

Hậu trường 02/10/2017 15:37

Sau ngày giỗ Tổ hoành tráng tại đền thờ 100 tỷ, danh hài Hoài Linh cởi bỏ bộ y phục trang nghiêm và đi chân trần thu dọn tàn cuộc khiến fan rất xúc động.

Hôm qua (1/10), danh hài Hoài Linh đã thực hiện nghi thức giỗ Tổ hoành tráng tại đền thở 100 tỷ do anh bỏ tiền túi ra xây dựng. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đền thờ Tâm Linh Việt ở quận 9, TP. HCM đón tiếp rất nhiều khách đến thắp hương khấn cầu trong ngày đại lễ ngành sân khấu.

Tuy nhiên, do lượng khách quá đông nên không tránh khỏi việc sân của đền thờ bị rác thải làm cho mất mỹ quan. Sau khi các nghệ sĩ và khách viếng ra về hết, Hoài Linh cũng bắt đầu cởi bỏ bộ y phục trang nghiêm và tiến hành công việc dọn dẹp.

Dù sân đọng nhiều nước do trời mưa to suốt nhiều ngày nhưng Hoài Linh vẫn không nề hà, sẵn sàng cởi bỏ giày dép và chui vào trong từng ngóc ngách để quét rác. Hình ảnh giản dị của nam danh hài đình đám khiến công chúng vừa ngưỡng mộ vừa thương.

Hoài Linh chân trần dầm mưa thu dọn tàn cuộc sau ngày giỗ Tổ
Hoài Linh đi chân trần dọn rác sau ngày giỗ Tổ - Ảnh: Internet

Hoài Linh chân trần dầm mưa thu dọn tàn cuộc sau ngày giỗ Tổ
Nam danh hài sẵn sàng chui vào các ngóc ngách để thu dọn tàn cuộc - Ảnh: Internet

Hoài Linh chân trần dầm mưa thu dọn tàn cuộc sau ngày giỗ Tổ
Hình ảnh bình dị của danh hoài Hoài Linh gây xúc động cho người hâm mộ - Ảnh: Internet

Trước ngày giỗ Tổ, Hoài Linh cũng sẵn sàng gác bỏ tất cả công việc để tự tay lau chùi, dọn dẹp và trang trí đền thờ. Vốn là nghệ sĩ coi trọng tâm linh Hoài Linh cẩn trọng xem xét các công đoạn cần thiết để tiến hành nghi thức cúng Tổ. 

Hoài Linh chân trần dầm mưa thu dọn tàn cuộc sau ngày giỗ Tổ
Hoài Linh là người coi trọng tâm linh, anh dồn hết tâm huyết và tiền bạc để xây dựng đền thờ Tổ hoành tráng - Ảnh: Internet

Hoài Linh chân trần dầm mưa thu dọn tàn cuộc sau ngày giỗ Tổ
Hoài Linh diện bộ trang phục thêu họa tiết cầu kỳ trong ngày giỗ Tổ - Ảnh: Zing.vn

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