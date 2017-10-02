Hoài Linh chân trần dầm mưa thu dọn tàn cuộc sau ngày giỗ Tổ

Hôm qua (1/10), danh hài Hoài Linh đã thực hiện nghi thức giỗ Tổ hoành tráng tại đền thở 100 tỷ do anh bỏ tiền túi ra xây dựng. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đền thờ Tâm Linh Việt ở quận 9, TP. HCM đón tiếp rất nhiều khách đến thắp hương khấn cầu trong ngày đại lễ ngành sân khấu.

Tuy nhiên, do lượng khách quá đông nên không tránh khỏi việc sân của đền thờ bị rác thải làm cho mất mỹ quan. Sau khi các nghệ sĩ và khách viếng ra về hết, Hoài Linh cũng bắt đầu cởi bỏ bộ y phục trang nghiêm và tiến hành công việc dọn dẹp.