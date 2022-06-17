Xuất hiện sau ồn ào tình cảm, Kiều Minh Tuấn bất ngờ bóc mẽ 'bí mật động trời' của Trường Giang

Mới đây, Kiều Minh Tuấn xuất hiện sau ồn ào tình cảm khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Tại buổi họp báo ra mắt chương trình "chương trình 2 Ngày 1 Đêm", Kiều Minh Tuấn gây chú ý với ngoại hình khác lạ cùng nhan sắc điển trai sau ồn ào tình cảm với Cát Phượng.

Nam diễn viên cho biết bản thân anh rất thích thú và mong chờ một chương trình phù hợp để tham gia. Cũng tại đây, Kiều Minh Tuấn tiết lộ bí mật "động trời" về MC Trường Giang: “Thậm chí có hôm phải lội nước mà không được tắm, đêm ngủ Tuấn lỡ gãi hơi nhiều vậy mà anh đạo diễn và ekip cũng biết. Đang ngủ mở mắt ra là thấy camera và mic kề ngay mặt mình rồi, thật sự rất ám ảnh. Còn chuyện ngủ chung với anh Trường Giang nữa, ghê lắm…”.

Kiều Minh Tuấn giữ tinh thần tươi tắn và cho biết anh rất háo hức trong vai trò mới - Ảnh: Báo Thanh niên

Đáng chú ý, nam diễn viên Kiều Minh Tuất cũng tiết lộ điều khiến anh hối hận khi quay những tập đầu tiên. Anh chia sẻ thêm: "Tôi nhớ nhất và cũng hối hận nhất trong những ngày quay chính là lúc chơi kéo co, tôi đã vô tình "vuốt nhẹ" qua mũi của anh Trường Giang".

Ngay lập tức, Trường Giang phản bác, cho rằng hành động của Kiều Minh Tuấn lúc đó không phải là "vuốt nhẹ" mà là "đập rất mạnh", bởi sau khi bị Kiều Minh Tuấn "tác động vật lý", mũi của Trường Giang đã biến dạng và rất đau.

Kiều Minh Tuấn và Trường Giang tại buổi ra mắt chương trình - Ảnh: Báo Dân trí

Đây là chương trình đầu tiên mà Kiều Minh Tuấn tham gia sau ồn ào tình cảm với Cát Phượng. Trong thời gian, dân tình tò mò về chuyện tình cảm của mình, nam diễn viên vẫn chọn cách im lặng và không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào trước truyền thông.

Song song đó, nam danh hài Trường Giang trước đó cũng vướng phải chỉ trích vì có những hành động thiếu tế nhị với bạn diễn nữ trên sóng truyền hình. Nam MC lập tức bị lôi lại quá khứ từng nhiều lần "đụng chạm" khiến nghệ sĩ nữ khó chịu ra mặt.

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