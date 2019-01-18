Xuân Mai bất ngờ đăng ảnh cận mặt con gái mới sinh, đáng yêu giống hệt mẹ lúc nhỏ

Hậu trường 18/01/2019 10:45

Xuân Mai lần đầu tiên hé lộ ảnh chụp cận mặt con gái mới sinh thu hút sự quan tâm cực lớn trên cộng đồng mạng.

Cuối năm 2018, thông tin Xuân Mai sinh thêm con thứ ba ở Mỹ gây nhiều bất ngờ cho công chúng. Vợ chồng nữ ca sĩ đã có hai con trai, và em bé thứ ba là một công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu. Trước đó, một người bạn của gia đình Xuân Mai đã đăng ảnh trong ngày đầy tháng cô bé nhưng chỉ thấy ở góc nghiêng.

Xuân Mai bất ngờ đăng ảnh cận mặt con gái mới sinh, đáng yêu giống hệt mẹ lúc nhỏ - Ảnh 1
Xuân Mai vừa sinh con thứ ba ở tuổi 24 - Ảnh: Internet

Mới đây, giọng ca "Con cò bé bé" lần đầu tiên chia sẻ bức ảnh chụp cận mặt con gái duy nhất khiến các fan vô cùng thích thú. Có thể thấy, cô bé khoảng 3 tháng tuổi này sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng ngần và đặc biệt là đôi môi chúm chím giống hệt mẹ ngày nhỏ. 

Bức ảnh lập tức nhận được hàng chục ngàn lượt like và chia sẻ. Hầu hết, các fan ngày xưa của "Con cò bé bé" đã ghép nhiều bức ảnh của Xuân Mai bên cạnh con gái để so sánh sự giống nhau. Họ hy vọng, tiểu công chúa này sẽ là một bản sao hoàn hảo của mẹ. 

Xuân Mai bất ngờ đăng ảnh cận mặt con gái mới sinh, đáng yêu giống hệt mẹ lúc nhỏ - Ảnh 2

Con gái Xuân Mai có vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt tròn phúng phính giống hệt mẹ ngày nhỏ - Ảnh: Internet
Xuân Mai bất ngờ đăng ảnh cận mặt con gái mới sinh, đáng yêu giống hệt mẹ lúc nhỏ - Ảnh 3
Bức ảnh cho thấy con gái Xuân Mai có rất nhiều nét giống mẹ - Ảnh: Internet
Xuân Mai bất ngờ đăng ảnh cận mặt con gái mới sinh, đáng yêu giống hệt mẹ lúc nhỏ - Ảnh 4
Như vậy là ở tuổi 24, Xuân Mai đã là bà mẹ bỉm sữa ba con - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm xa quê, Xuân Mai từng có thời gian trở về Việt Nam để tiếp tục đam mê ca hát. Tuy nhiên, do ngoại hình và chất giọng thay đổi nhiều nên cô không được khán giả đón nhận.

Không thành công với những dự án đầu tay, "Con cò bé bé" quay lại Mỹ để tiếp tục việc học rồi bất ngờ kết hôn khi mới 19 tuổi. Đến nay, dù mới bước qua tuổi 24 nhưng Xuân Mai đã là mẹ bỉm sữa ba con. Ông xã nữ ca sĩ là một người bình thường, không giàu có nhưng rất yêu thương gia đình.

Bất ngờ với cuộc sống hiện tại của 'bé' Xuân Mai: Vẻ ngoài mũm mĩm, mẹ ba con tay bế tay bồng

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Nhiều khán giả vui mừng khi biết Xuân Mai hiện đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ với ông xã hiền lành và ba con ngoan ngoãn, thông minh.

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