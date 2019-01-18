Xuân Mai bất ngờ đăng ảnh cận mặt con gái mới sinh, đáng yêu giống hệt mẹ lúc nhỏ

Cuối năm 2018, thông tin Xuân Mai sinh thêm con thứ ba ở Mỹ gây nhiều bất ngờ cho công chúng. Vợ chồng nữ ca sĩ đã có hai con trai, và em bé thứ ba là một công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu. Trước đó, một người bạn của gia đình Xuân Mai đã đăng ảnh trong ngày đầy tháng cô bé nhưng chỉ thấy ở góc nghiêng.

Xuân Mai vừa sinh con thứ ba ở tuổi 24 - Ảnh: Internet

Mới đây, giọng ca "Con cò bé bé" lần đầu tiên chia sẻ bức ảnh chụp cận mặt con gái duy nhất khiến các fan vô cùng thích thú. Có thể thấy, cô bé khoảng 3 tháng tuổi này sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng ngần và đặc biệt là đôi môi chúm chím giống hệt mẹ ngày nhỏ.