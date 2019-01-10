Bất ngờ với cuộc sống hiện tại của 'bé' Xuân Mai: Vẻ ngoài mũm mĩm, mẹ ba con tay bế tay bồng

Nhiều khán giả vui mừng khi biết Xuân Mai hiện đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ với ông xã hiền lành và ba con ngoan ngoãn, thông minh.

Mới đây, nghệ sĩ Thu Thu (một người khá thân thiết với gia đình Xuân Mai ở Mỹ) đã bất ngờ đăng tải một vài hình ảnh của giọng ca Con cò bé bé. Trong hình, Xuân Mai đứng bên cạnh ông xã và hai con trai, trên tay còn bế một em bé mới sinh. Đây dường như là hình chụp vào dịp đầy tháng con thứ ba của vợ chồng nữ ca sĩ. Xuân Mai hiện tại đã là bà mẹ bỉm sữa ba con - Ảnh: Internet Qua thông tin từ một số người bạn của Xuân Mai, thần tượng của hàng triệu em bé Việt Nam sinh con thứ ba vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, đến bây giờ hình ảnh cô bé mới được hé lộ.

Như vậy là ở vào độ tuổi 24, trong khi nhiều cô gái vẫn còn vui say với cuộc sống độc thân thì Xuân Mai đã là mẹ bỉm sữa tay bồng tay bế. Hai con trai lớn của vợ chồng cô trông rất kháu khỉnh và được nhận xét có nhiều nét giống mẹ. Xuân Mai sau khi sinh con thứ ba thì càng tròn trịa hơn trước - Ảnh: Internet Những hình ảnh hiếm hoi về gia đình Xuân Mai do khán giả chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Xuân Mai từng là thần tượng âm nhạc một thời của hàng triệu em bé Việt Nam với những video ca nhạc hết sức đáng yêu. Năm lên 9 tuổi, cô theo gia đình sang Mỹ định cư rồi gặp phải nhiều biến cố lớn. Khi ba mẹ ly hôn, nữ ca sĩ và em trai phải ra chợ bán hàng để có tiền trang trải học phí.

Đến khi trưởng thành, giọng ca nhí quay trở về quê hương để tiếp tục con đường ca hát nhưng không được khán giả đón nhận. Thất bại với những sản phẩm đầu tay, "Con cò bé bé" quay lại Mỹ để tiếp tục việc học rồi bất ngờ kết hôn khi mới 19 tuổi. Đến nay, dù Xuân Mai đã lấy chồng sinh con nhưng các ông bố bà mẹ tại Việt Nam vẫn mở những bài hát của cô cho con cái mình nghe mỗi ngày.

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