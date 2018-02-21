Xót xa với hành động đầu tiên của Quang Dũng sau đám tang bố

Hậu trường 21/02/2018 13:25

Sau khi lo hoàn tất tang lễ cho bố, Quang Dũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã hỏi thăm và động viên anh cùng gia đình trong nhiều ngày qua.

Sau nhiều ngày chiến đấu với bệnh tật, bố ca sĩ Quang Dũng qua đời vào ngày 17/2 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi. Sự ra đi của ông đã để lại nhiều nỗi đau cho người thân và bạn bè. Rất nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Lý Quí Khánh... đã đồng loạt gửi lời chia buồn, thành kính phân ưu trước mất mát của gia đình Quang Dũng.

Xót xa với hành động đầu tiên của Quang Dũng sau đám tang bố - Ảnh 1
Quang Dũng vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của bố - Ảnh: Internet

Trước sự ra đi của bố, giọng ca Chân tình đã nén nỗi đau để lo hậu sự một cách chu toàn. Mới đây, trên trang Facebook của mình, nam ca sĩ vừa đăng dòng trạng thái đầy cảm xúc nhằm cảm ơn người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn và động viên đến anh cùng gia đình.

Anh viết: “Thay mặt gia đình, Quang Dũng xin cảm ơn các bác, các cô, các chú, bà con lối xóm, cơ quan đoàn thể, đơn vị đối tác, anh chị em bạn bè đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa ba Quang Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xót xa với hành động đầu tiên của Quang Dũng sau đám tang bố - Ảnh 2
Quang Dũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp cùng những người đã quan tâm, động viên, chia buồn với mất mát to lớn của anh - Ảnh: FBNV

Quang Dũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị em, bạn bè thân hữu đã không quản đường xa, bay về Quy Nhơn thăm viếng và gửi điện hoa, động viên chia buồn cùng Quang Dũng và gia đình. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, Quang Dũng mong được mọi người thông cảm và lượng thứ. Chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc! Trân trọng".

Xót xa với hành động đầu tiên của Quang Dũng sau đám tang bố - Ảnh 3
Rất đông cư dân mạng đã gửi lời chia buồn và mong anh nhanh chóng nguôi ngoai nỗi đau này - Ảnh: FBNV
Dàn sao Việt rơi nước mắt thương Quang Dũng mất bố vào đúng ngày mùng 2 Tết

Dàn sao Việt rơi nước mắt thương Quang Dũng mất bố vào đúng ngày mùng 2 Tết

Rất nhiều sao Việt đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương đến bố Quang Dũng và động viên nam ca sĩ sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này.

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