Sau khi lo hoàn tất tang lễ cho bố, Quang Dũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã hỏi thăm và động viên anh cùng gia đình trong nhiều ngày qua.
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Sau nhiều ngày chiến đấu với bệnh tật, bố ca sĩ Quang Dũng qua đời vào ngày 17/2 vừa qua, hưởng thọ 80 tuổi. Sự ra đi của ông đã để lại nhiều nỗi đau cho người thân và bạn bè. Rất nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Lý Quí Khánh... đã đồng loạt gửi lời chia buồn, thành kính phân ưu trước mất mát của gia đình Quang Dũng.
Trước sự ra đi của bố, giọng ca Chân tình đã nén nỗi đau để lo hậu sự một cách chu toàn. Mới đây, trên trang Facebook của mình, nam ca sĩ vừa đăng dòng trạng thái đầy cảm xúc nhằm cảm ơn người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn và động viên đến anh cùng gia đình.
Anh viết: “Thay mặt gia đình, Quang Dũng xin cảm ơn các bác, các cô, các chú, bà con lối xóm, cơ quan đoàn thể, đơn vị đối tác, anh chị em bạn bè đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa ba Quang Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Quang Dũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị em, bạn bè thân hữu đã không quản đường xa, bay về Quy Nhơn thăm viếng và gửi điện hoa, động viên chia buồn cùng Quang Dũng và gia đình. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, Quang Dũng mong được mọi người thông cảm và lượng thứ. Chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc! Trân trọng".