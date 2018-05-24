Chiều qua (23/5), nghệ sĩ cải lương Bạch Lan đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vì căn bệnh ung thư phổi, hưởng dương 58 tuổi.
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Nghệ sĩ cải lương Bạch Lan sinh năm 1960, tên thật là Lê Thị Hương Lan. Bà được khán giả yêu mến với làn hơi dài cùng chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người. Nghệ sĩ Bạch Lan từng nổi tiếng với rất nhiều vai diễn kinh điển. Nổi bật nhất trong số đó là vai Tấm trong vở Tấm Cám do nghệ sĩ nhân dân (NSND) Huỳnh Nga dàn dựng.
Cháu gái nghệ sĩ Bạch Lan – nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ, nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội đã phải điều trị căn bệnh ung thư phổi một thời gian dài. Tuy trí nhớ còn khá minh mẫn nhưng vì sức khỏe suy yếu nên bà đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở quận 1, TP.HCM.
Lễ viếng của nghệ sĩ Bạch Lan bắt đầu từ ngày 24/5. Lễ động quan được tiến hành lúc 9 giờ ngày 26/5 và được hỏa táng sau đó.